越南街道遭「染黑」！成千上萬條蚯蚓集體死亡 專家籲快做1事。示意圖／Freepik

越南廣義省（Quang Ngai）錦城坊（phường Cẩm Thành）富美市區（Phú Mỹ）近日上演驚悚一幕，成千上萬條蚯蚓「集體死亡」，乾枯焦黑的身軀佈滿整個街道，引起民眾驚慌。對此，專家呼籲當地政府趕緊檢查附近土壤、水質，確保當地環境安全。

綜合越南媒體報導，事發於昨（14日）清晨，廣義省錦城坊富美市區有居民目擊，成千上萬條蚯蚓突然爬出地面，佈滿整個人行道，接著蜷曲成一團後乾死，畫面相當驚悚，紛紛懷疑地底下恐有「不尋常」的東西。

廣告 廣告

報導指出，蚯蚓集中出現在富美市區入口附近一塊數百平方公尺的草坪周邊，從清晨開始佈滿整個人行道邊緣，部分蚯蚓虛弱地蠕動著，不過大部分在太陽曝曬下乾枯而死。

越南街道出現成千上萬死蚯蚓，引起民眾驚慌。圖／翻攝自《青年報》

一名居民透露，自己已經長居幾十年，從來沒看過這樣的奇怪現象，且已經很多天沒有下雨，土壤也沒有潮濕，蚯蚓仍爬出地面，讓人感到困惑。也有人說，這些蚯蚓在13日晚上就開始活動，從草叢裡爬上路面，隔天早上碰上太陽直曬後，幾乎全部死亡，懷疑可能是土質發生異常。

廣義省自然與環境保護協會副會長、理學博士黎氏媚艷（Lê Thị Mỹ Diệp）分析，蚯蚓大量聚集爬到地表，可能是因為暴雨導致土壤缺氧、長期洪水、地震，或是土地遭受污染等，也因為蚯蚓對環境變化非常敏感，尤其是土地酸鹼值、含氧量，一旦發生劇烈變化，就容易讓大量蚯蚓瞬間死亡。

她也建議，蚯蚓集體死亡不僅僅是一種生物奇觀，更可能反映出環境已經發生變化，呼籲地方政府對附近的土壤、水質進行採樣，檢測是否有酸鹼值異常，或是潛藏有機物、重金屬等其他污染物。



回到原文

更多鏡報報導

「房仲說可以」！中國女霸佔大樓梯廳爆改「私人火鍋店」 律師看完搖頭：明顯違法

狗亂咬鄰居遭摔死！飼主上門理論反被「殺魚刀猛砍9刀」慘死

台遊客點5份披薩遭嗆「滾吧」！老闆急滅火 義國主廚揭飲食文化差異