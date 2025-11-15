越南街道遭「染黑」！成千上萬條蚯蚓集體死亡 專家籲快做1事
越南廣義省（Quang Ngai）錦城坊（phường Cẩm Thành）富美市區（Phú Mỹ）近日上演驚悚一幕，成千上萬條蚯蚓「集體死亡」，乾枯焦黑的身軀佈滿整個街道，引起民眾驚慌。對此，專家呼籲當地政府趕緊檢查附近土壤、水質，確保當地環境安全。
綜合越南媒體報導，事發於昨（14日）清晨，廣義省錦城坊富美市區有居民目擊，成千上萬條蚯蚓突然爬出地面，佈滿整個人行道，接著蜷曲成一團後乾死，畫面相當驚悚，紛紛懷疑地底下恐有「不尋常」的東西。
報導指出，蚯蚓集中出現在富美市區入口附近一塊數百平方公尺的草坪周邊，從清晨開始佈滿整個人行道邊緣，部分蚯蚓虛弱地蠕動著，不過大部分在太陽曝曬下乾枯而死。
一名居民透露，自己已經長居幾十年，從來沒看過這樣的奇怪現象，且已經很多天沒有下雨，土壤也沒有潮濕，蚯蚓仍爬出地面，讓人感到困惑。也有人說，這些蚯蚓在13日晚上就開始活動，從草叢裡爬上路面，隔天早上碰上太陽直曬後，幾乎全部死亡，懷疑可能是土質發生異常。
廣義省自然與環境保護協會副會長、理學博士黎氏媚艷（Lê Thị Mỹ Diệp）分析，蚯蚓大量聚集爬到地表，可能是因為暴雨導致土壤缺氧、長期洪水、地震，或是土地遭受污染等，也因為蚯蚓對環境變化非常敏感，尤其是土地酸鹼值、含氧量，一旦發生劇烈變化，就容易讓大量蚯蚓瞬間死亡。
她也建議，蚯蚓集體死亡不僅僅是一種生物奇觀，更可能反映出環境已經發生變化，呼籲地方政府對附近的土壤、水質進行採樣，檢測是否有酸鹼值異常，或是潛藏有機物、重金屬等其他污染物。
更多鏡報報導
「房仲說可以」！中國女霸佔大樓梯廳爆改「私人火鍋店」 律師看完搖頭：明顯違法
狗亂咬鄰居遭摔死！飼主上門理論反被「殺魚刀猛砍9刀」慘死
台遊客點5份披薩遭嗆「滾吧」！老闆急滅火 義國主廚揭飲食文化差異
其他人也在看
1.6萬賣單沒人接...森崴能源風電案踩雷大虧121億元 開盤跌停一字鎖
森崴能源（6806）昨日重訊宣布因風電興建案成本暴漲，前三季認列虧損大虧121億元，也持續喊話與台電溝通，希望身為業主的台電能合理「伸援手」。森崴能源今（14）日恢復交易，股價果然受踩雷消息衝擊，開盤跌停鎖死，1.6萬張掛賣卻賣不出。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
11月限定！你不要的「廢棄行動電源」回收賺400元折扣＋禮券
你家抽屜是不是躺著一顆舊行動電源，想丟又不敢亂丟，深怕它變成一顆不定時炸彈？現在就是清掉它的好時機！台北市環保局推出回收活動，不但能安全處理掉家中的廢棄行動電源，還能拿到優惠好禮！ 潛藏家中的危健康2.0 ・ 1 天前
首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光
近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今（14）日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24到27度，南部高溫約27到29度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入秋最強冷空氣將襲！挑戰冷氣團等級 全台急凍剩1字頭：體感降溫有感
受到東北季風影響，中央氣象署針對4縣市發布大雨特報，包括基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣。今（14）日基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區慎防坍方及落石。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下週冷空氣強襲！北部急凍探13度 氣象署：把握周末好天氣
（記者許皓庭／綜合報導）今（14）日上午中央氣象署與氣象專家皆發布最新預測，指出台灣將在周末迎來短暫回暖，但下 […]引新聞 ・ 1 天前
森崴能源風電踩雷？子公司爆工程爭議款 前三季大虧121億元
森崴能源（6806）今（13）日董事會後公布第三季財務報告，受到子公司富崴能源承攬離岸風電二期工程影響，先予以認列損失。依據會計準則第三季也須將明年工程費用估列反映於財務報表。認列後，第三季帳面虧損77.36億元，連同上半年虧損44.3億元，累計虧損達121.72億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
「泉月樓行館」遭爆違建！ 業者喊冤：淹怕了才設防水閘門
位於宜蘭冬山鄉的「泉月樓行館」近日因被爆料部分建物為違建而引發廣泛關注。業者指出，這一切源於當地政府未能解決淹水問題，迫使他們不得不設置防水閘門和圍牆以保護自身財產。該行館在近期受到鳳凰颱風的影響，外圍的防水設施成功阻擋了洪水，讓內部保持良好狀態。中天新聞網 ・ 23 小時前
快關窗！台南安定工廠大火濃煙狂竄 南市7區、高市20區空品提醒
台南安定一處工廠今（14）日發生火警，消防隊目前已控制火勢，不過火勢伴隨大量濃密黑煙，導致台南7區發出「空品提醒」，另因風向逐漸轉為正北至東北東，連帶造成污染物影響高雄市20行政區。環保局呼籲民眾盡量台視新聞網 ・ 19 小時前
馬太鞍溪新堰塞湖洪水來了！提早2.5小時溢流「滾滾黑水」猛灌畫面曝
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉遭遇嚴重洪災，今(13)日上午又發現另一個新生堰塞湖，林業及自然保育署花蓮分署原先預估下午4點將到達滿水位，約100萬噸的水恐怕會溢流，緊急宣布光復區民眾撤離警戒範圍。沒想到溢流的時程提前，下午1點過後，馬太鞍溪橋的水勢明顯變得湍急、逐漸上升，景象讓人怵目驚心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下周「入冬第一波冷空氣」襲來！強度直逼大陸冷氣團 氣象專家點出3地區下探12度
[Newtalk新聞] 下周準備迎接今年入冬第一波冷空氣！天氣風險公司分析師薛皓天指出，下週二槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣強，有機會迎來入冬第一波冷氣團報到，若台北測站沒達冷氣團標準，中北部、東北部沿海地區及山區也仍有12度左右低溫機會。 薛皓天表示，台灣冬季的天氣系統主要影響就是東北季風，近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24~27度，南部高溫約27~29度。 整體環境改變要到下周一，薛皓天指出，下週一隨北方槽線加深，地面高壓南下，東北季風增強，新竹以北及宜花轉陰時多雲有短暫陣雨天氣，氣溫方面外出會有明顯感受偏冷，苗栗以南維持晴到多雲時晴天氣，不過中部氣溫有略下降，另外東北季風強勁，北海岸及西半部風力提升，局部有6~9級陣風機會，浪高也會提升，若要前往沿海地區的朋友要多加注意風浪狀況。 薛皓天提醒，下週二槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣新頭殼 ・ 1 天前
寒流警報！入冬首波冷氣團來襲 北台灣恐「跌破12度」
受東北季風影響，這兩天台灣各地天氣依舊趨於濕涼。天氣分析師薛皓天預測，下周有機會迎來今年入冬首波冷氣團，北部低溫可能降至12度，最冷時段預計在下周二夜間至下周三清晨，民眾應提前做好防寒準備。中天新聞網 ・ 1 天前
心好累！新堰塞湖提早2.5小時溢流 光復居民剛回家又撤離
花蓮馬太鞍溪新堰塞湖提早2.5小時溢流，水量約32萬噸，光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等11村里受影響，光復鄉居民剛返家又被迫撤離。一名養了30幾隻雞的居民難過地說：「農具和雞舍都沒了。」潰堤口仍有大量泥水湧出，甚至沖下貨櫃，居民心繫家園卻無法回家，祈求天災不再來。TVBS新聞網 ・ 1 天前
不理會環團呼籲立法院強渡關山 光電產業被迫吞下修法惡果陷入黑暗期
儘管台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會、地球公民基金會今（14日）於《環境影響評估法》修法前共同發出緊急聲明稿，呼籲民眾黨採取加嚴管制、擴大禁建範圍的修法，恐導致光電發展全面停滯，有悖於國家能源轉型與淨零目標，也扼殺部落、農漁村追求轉型的機會。然而，這樣沉重的呼籲，依舊阻止不了民眾黨與國民黨聯手三讀通過修法。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
鄭明典曝極區冷空氣要來了！下周台北低溫下探14度 跟「全球暖化」大有關係
天氣風險分析師吳聖宇指出，下周一到周三較強東北季風南下，預報模式預測台北站的低溫直逼14度，各地都將會有感降溫轉冷，可以繼續觀察看看有沒有機會挑戰大陸冷氣團等級的強度。天氣多一典 ・ 1 天前
下週強冷空氣南下！2區轉濕冷「低溫剩14度」 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 今(14)天仍受東北季風影響，但明(15)天開始冷空氣減弱，全台溫度都會回升，對此，氣象署指出，這個週末過後，17日開始就會有新一波強冷空氣，東北季風再度增強，北部和東半部轉濕冷，最低溫的時間點在19日清晨，北東低溫下探至14度，其他地方也會有明顯降溫。 氣象署指出，今天仍受東北季風影響，晚上台灣附近為偏東北風，明天開始環境轉偏東風，因此台灣附近溫度回升，降雨則以迎風面地區為主，東半部整天不定時有零星降雨；16日之後環境仍為偏東風，水氣比明天增加，桃園以北、東半部降雨變多，其他地區多雲到晴。 17日開始受冷空氣勢力範圍影響，北部、東半部整天濕涼，最冷時間預估落在19日清晨，中部以北、宜蘭、花蓮低溫約14到15度，南部17到18度；20日冷高壓移動到韓國，台灣漸漸有東風的分量，會變得比較溫暖一些，且水氣將會減少，北部、東半部有雨，但降雨時間較17日趨緩。查看原文更多Newtalk新聞報導11月中仍偏暖！鄭明典證實與「全球暖化」有關：北極圈盤據暖空氣入秋最強冷空氣下週報到！全台濕冷有感降溫 未來一週天氣一次看新頭殼 ・ 1 天前
快訊／高雄人快關窗！安定區大火濃煙南飄「20區淪陷」環保局這麼說
環保局表示，根據氣象及環境部資訊更新，因風向逐漸轉為正北及東北東，影響範圍包含茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、楠梓區、左營區、仁武區、鼓山區、鳥松區、前鎮區、前金區、旗津區、小港區等13個行政區，另空氣品質受影響區域含涵蓋阿蓮區、路竹區、岡山區、湖內區、燕巢區、橋頭區、大社區等7區，提醒下風處民眾特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
25年來最早報到冷氣團？各國預測一次看 「恐低於14度」時間曝光
氣象署觀測資料顯示，今（14）日清晨平地最低溫17.2度出現在馬祖，不少地方都感受陣陣涼意；未來天氣狀況，持續受到關注。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」提醒，下週一起將有一波「強」冷空氣，有望達到冷氣團等級。若如預測般，這波將會是2001年（12月18日）至今，近25年來最早報到的冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
光電環評修法 業者：台灣能源轉型大挫敗
立院昨三讀通過「環境影響評估法」等修正草案，太陽光電產業七大公協會發表聲明，直指這是台灣能源轉型大挫敗，這項制度變動將波...聯合新聞網 ・ 9 小時前
宜蘭渡假行館未淹水引關注 建築多項違規縣府已列管排拆
宜蘭冬山鄉一間渡假行館在淹水期間因有圍牆、擋水板沒有淹水，並在網路宣傳，引發外界熱議，但其實這家行館涉及多項違規，建築部分是違章，縣政府已列管排拆。另外這次淹水最慘重的蘇澳鎮，居民目前持續整理家園，鎮公所預計今入夜前能完成所有清運。公視新聞網 ・ 1 天前