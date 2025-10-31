越南車手集團狂掃3千萬！雲林首見全外籍詐騙團

雲林縣警方近日破獲一起重大詐騙案件，成功瓦解一個由12名越南籍人士組成的車手集團。這起案件始於今年7月底，當時斗六、莿桐、林內地區近30處提款機出現異常提領情況，短短一個月內被固定幾人提領上千次，引起警方高度關注。

警方隨即成立專案小組，在雲林地檢署檢察官潘鈺柔的指揮下展開偵辦。經過長達2個多月的縝密追查，專案小組終於掌握關鍵線索，陸續將31歲陳姓主嫌、36歲陶男、25歲阮男、34歲黎男等12名越南籍車手逮捕歸案。這是雲林縣首度查獲整個集團成員全部為外籍人士的詐騙車手團。

根據警方調查，陳姓男子為該車手集團首腦，5年前以依親名義來台後，透過同鄉介紹管道，召集多名逃逸移工加入集團擔任車手。這個犯罪集團組織嚴密，在2個多月期間內成功提領超過3千萬元詐騙款項，犯案地點不僅限於雲林，更遍及彰化、台中等縣市。

為了規避警方追緝，該集團幕後老闆提供7輛汽車供車手交叉變換使用，並採用懸掛他車車牌的手法混淆視聽。車手們利用這些車輛在各地ATM提款機間快速移動，進行密集提領作業。警方在破案過程中，除了逮捕12名嫌犯外，同時查扣7輛涉案車輛、現金100萬元以及上百張金融提款卡等相關證物。

目前警方正積極向上溯源，追查幕後更高層級的主謀。全案已將12名嫌犯依違反詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦，經檢察官訊問後，法院裁定全數羈押禁見。

雲林縣警察局局長黃富村表示，雲林縣今年9月受理詐欺案件290件，較8月份減少27件，顯示在警方積極打擊下，詐騙案件受理數及財損金額皆呈現下降趨勢。然而，黃富村也特別提醒，隨著政府「普發現金1萬元」政策即將開放登記，詐騙集團可能趁機利用相關議題進行詐騙，呼籲民眾務必提高警覺，避免成為詐騙受害者。

