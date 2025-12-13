越南軍艦穿越台海 學者：不願中國單邊解讀國際法

（中央社記者曾婷瑄河內13日專電）越南外交部日前證實曾依據國際法權利派船艦穿越台海。專家向中央社表示，越南與中國是戰略競爭對手，越南正以低調方式挑戰中國對國際法強硬且單邊的解讀，尤其在南海；但越南也小心平衡，不與任一邊結盟。

國安局長蔡明彥日前表示，今年有來自8個不同國家、12次外艦穿越台灣海峽國際水域活動，其中包括越南。有專家指出，這應是越南除民用船隻外，史上首次嘗試軍艦穿越台灣海峽，頗令人意外。

越南外交部發言人范秋姮11日例行記者會上回覆中央社提問時指出，自由航行與自由穿越台灣海峽，是各國依據1982年聯合國海洋法公約等國際法所享有的權利。

旅居馬來西亞的法國籍韓國海洋戰略研究所（KIMS）副研究員布蘭丁（Benjamin Blandin）回覆中央社詢問時表示，「儘管這顯然是新局勢，尤其對越南而言，但我不會過度渲染，因為根據聯合國海洋法公約，這雖然罕見，卻完全合法，而且每天都有成千上萬艘船隻這樣做」。

外界普遍認為中國與越南密切合作，尤其加以共產黨情誼，但布蘭丁分析，「事實上，他們是戰略競爭對手，河內大規模在南沙群島的填海造陸行動、允許美國航空母艦停靠峴港以及希望購買F-16戰鬥機，都充分證明了這一點」。

2014年與2019年，越南都因中國在其專屬經濟區內鑽井探勘能源而爆發激烈衝突，且透過媒體大肆報導譴責北京政府。布蘭丁認為，這次穿越台海，越南並未大力宣傳，而是選擇低調溝通。

另一位位於華府的安全國防戰略分析師接受中央社書面訪問時則指出，越南人民海軍今年首次穿越台灣海峽，此舉不僅罕見，也令人頗感意外，原因有二。

首先，越南海軍首次遠洋航行極為罕見。他們每年大約只進行兩次遠洋航行，而且越南海軍規模較小，經驗也相對不足。其次，越南通常力求避免激怒北京，儘管與台灣保持密切的商業和非正式外交關係，但河內仍然堅持北京的一個中國立場。

這位也在美國大學任教的分析師表示，這次穿越台海，看到的是「一個稍微更具信心的越南」。他提醒，儘管面臨中國的壓力，越南仍在南海建造島嶼。

他說：「我們應該將這次穿越台灣海峽視為越南正試圖挑戰中國在南海對國際法武斷且單邊的解讀，他們願意以低調的方式表明自己的決心。」

中央社詢問兩位學者，越南是否正企圖透過公開宣布，增加自身與美國或中國未來談判的籌碼。

對此布蘭丁持保留態度，因為中國恐怕很容易阻止未來任何類似嘗試。「或者他們可能想向美國表明，他們獨立於中國行動，但如果中國不喜歡這樣，這可能會付出高昂的代價」。

匿名戰略分析師則告訴記者，平衡勢力、多方外交仍是越南的戰略。

越南日前接待了兩艘美國海軍艦艇停靠峴港，但中國、俄羅斯和其他國家的艦艇也相繼訪問越南。

他指出，「越南對其平衡方針和不結盟立場充滿信心，並一直努力說服北京領導層相信這一點。儘管北京可能對越南的積極行動感到不滿，但只要越南不與其他強權結盟，這種行動就是允許的」。（編輯：唐聲揚）1141213