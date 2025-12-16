越南軍艦首度過台海! 解放軍急派33機7艦巡航 中媒怒 : 該算「這2筆」舊帳了.....
[Newtalk新聞] 越南海軍艦艇近日通過台灣海峽，引發中國方面高度關注。對此，解放軍隨即在台灣周邊海空域展開聯合戰備警巡，強調對相關動向的掌握與應對能力。
根據我國防部通報，在越南軍艦通過台海當天，解放軍共派出 33 架次軍機與 7 艘次軍艦，在台海周邊執行軍事活動。
中國方面一貫主張，台灣問題事關中國核心利益，反對任何外部勢力介入台海事務。中方多次表示，相關國家在台海的軍事或準軍事行動，可能對區域和平穩定造成影響，並已多次表達嚴正關切。
針對越南軍艦通過台灣海峽一事，越南外交部則表示，該行動是依據《1982 年聯合國海洋法公約》行使航行與通過自由的權利，屬正常國際航行活動。中國仍不斷強調，尊重各國依國際法享有的航行權利，但同時反對任何以「航行自由」為名、實際上影響中國主權與安全的行為。
中國軍事專欄《田柳Talk》今 ( 16 ) 日指出，既然越南敢不顧中國感受通過台海，那就應該跟越南算算兩筆舊帳 :
一來，在南海方向，越南趁著中菲相鬥的機會，在中國聲索主權的南海島礁上大搞基建建設，衛星照片顯示，柏礁面積已經擴大了 10 倍，越南還修築了足以停靠大型軍艦的航道。
二來，中國早已劃下紅線，不許第三國藉由犧牲中方利益換取美國降稅，但是至今未見河內採取實際行動，那麼中國商務部完全可以對越南展開反制了。
