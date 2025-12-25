越南軍隊不戴鋼盔，卻戴木製「綠帽」？ 專家：別被電影騙了

國際中心／唐家興報導

很多人都對於為何越南軍隊不戴鋼盔，卻戴木製「綠帽」？ 感到十分好奇！（圖／翻攝自微博）

提到戰爭裝備，「鋼盔」幾乎是士兵保命的第一道防線。美國軍方統計，二戰期間至少有7萬名士兵因鋼盔擋下彈片撿回一命。但奇怪的是，不少人看完越戰電影後都冒出同一個疑問：為什麼越南軍隊好像不戴鋼盔，反而戴一頂看起來像木頭做的綠帽？答案只有一句話：你真的被電影畫面騙了。

很多人都看過電影《芳華》，也因此注意到東南亞那支曾經號稱「世界第三」的越南人民軍。關於越南人民軍，許多人的印像是從1954年的奠邊府戰役開始建立的，而後一直延續至今。因此，不少越戰相關影視作品，越軍的頭盔都以木製的形象呈現。

廣告 廣告

【越戰畫面太深植人心，誤會就從這裡來】

在老照片與戰爭電影裡，北越士兵經常戴著一頂圓圓的綠色帽子，外型不像鋼鐵、顏色又偏土色，於是網路開始瘋傳：「越南軍隊不用鋼盔，只戴木製頭盔？」但事實是：那不是鋼盔，也不是木頭。

【真相揭曉：那頂「神秘綠帽」是什麼？】

軍史資料顯示，這種帽子真正的身分是：藤製／竹製編織頭盔（藤盔）它的特色很明確：1.「輕」重量輕，長時間行軍不累：2.「透」透氣、不悶熱：3.「耐」不怕潮濕、不生鏽：但也必須說清楚一件事：它幾乎沒有防護力，擋不了彈片，更不可能防彈。

「圓頂綠帽」成為大家對越南軍隊的深刻印象標誌之一。（圖／翻攝自微博）

【為什麼越南會用這種帽子？】

原因其實很現實：「環境＋物資不足。」越南地處熱帶，叢林密集、雨水多、氣候悶熱。早期鋼盔不只重，還容易生鏽、掉漆，戴久了反而難受。在物資極度有限的年代，藤盔成了「撐得住、用得到」的權宜選擇。

【這頂帽子，其實跟法國有關】

很多人不知道，這類寬檐軍帽最早其實來自法國殖民時期。法軍為了對抗高溫與烈日，設計出遮陽、散熱的輕便帽款，後來隨著殖民統治被帶進越南，也被當地部隊沿用。於是，一個歷史巧合誕生了：藤盔，成了越戰最具代表性的畫面之一。

第二次世界大戰後，在法屬印度支那的越盟和後來的北越人民軍，繼承了前法國殖民時期的木髓帽並普遍採用。（圖／翻攝自維基百科）

【重點來了：越南真的不用鋼盔嗎？】

答案很清楚：不是。越南軍隊的裝備其實是分階段演變的：

1.「早期」物資不足，藤盔、布帽混用：

2.「越戰中後期」中蘇援助到位，開始大量配發鋼盔：

3.「現代」全面使用鋼盔與複合材料防護頭盔。

也就是說，藤盔只是過渡產物，不是越南軍隊的標準終極選擇。

【那為什麼電影都愛拍「不戴鋼盔」？】

專家點出三個關鍵原因：「一」老照片畫質低，材質難分辨：「二」叢林戰畫面強化「簡裝作戰」印象：

「三」電影需要戲劇效果，刻意放大差異：結果就是-錯誤印象被一再複製。

【現在的越南軍隊，早就跟你想的不一樣】

如今的越南人民軍，已全面比照正規軍標準，配備鋼盔與現代防護頭盔。你在電影裡看到的那頂綠帽，更多只是歷史符號，而不是戰場現實。

簡而言之，越南軍隊不是不戴鋼盔，更沒有「木製頭盔」；那些畫面，多半只是歷史情境與電影效果。

更多三立新聞網報導

戰後越南如何恢復人口？女性含淚揭露：這個方法真狠

越南女子為何成台灣外籍配偶首選？背後原因曝光：是男人都懂

導遊警告：越南旅遊千萬不要「三人合影」聽完當地人解釋後：冷汗直流

個個都長得像迪麗熱巴！一堆男人幻想娶新疆美女，為何最後都放棄了？

