越南逃逸移工為4500元 宰貓剝皮再槍殺石虎

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

越南籍潘姓、范姓移工為了增加收入，竟把流浪貓殺害後剝皮販售，還持自製獵槍殺槍殺石虎，警方獲報後要抓人時，潘男竟拿獵槍瞄準員警，行徑極度囂張，法院審理後，判決范男2罪各4個月、8個月有期徒刑，而潘男判決尚未出爐，至今仍被收押。

檢警調查，潘男與范嫌，以及另名阮姓男子都是由越南來台的移工，但因為3人都違反規定在外逃逸，范男與阮男在今年5月底就被逮捕，檢方訊後將2人施以科技監控。

而警方事後再持搜索票前往新社區、后里區等3處地點搜索，也成功找到潘男藏匿處，孰料潘男見到警方時不肯就擒，拿起獵槍瞄準員警恐嚇，接著又趁隙落跑。

檢警調查，潘男自2020年10月起就失聯，在台灣居無定所，四處流竄，還自製獵槍，以喜得釘火藥在山區狩獵保育類動物，今年3月，潘男先以不詳方式宰殺流浪貓，與人相約以1500元交易，同年4月，潘男等人再槍殺石虎，之後以3千元的價格販售給買家。

范男落網後坦承，有協助潘男尋找買家交易，取得500元車馬費，而潘男則表示，槍枝是他自行組裝，用來獵殺動物所用，曾幫范男獵殺流浪貓，法院審酌後認為，范男與潘男有犯意聯絡與行為分擔，均為共同正犯。范男所犯為非法宰殺動物、非法買賣保育類動物。

法院指出，石虎為珍貴稀有保育類動物，范男罔顧動物生命，非法宰殺販售，依《動保法》非法宰殺動物罪處有期徒刑4個月，可易科罰金，併科罰金5萬；非法買賣保育類動物罪，處有期徒刑8個月；潘男的判決結果則尚未出爐。

照片來源：翻攝畫面

