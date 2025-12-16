越南進口胡椒驗出蘇丹紅 咖樂迪莎莎醬檢出一級致癌物殘留

台灣邊境再現「蘇丹紅」，食藥署今天(16日)公布最新邊境查驗不合格品項，由廣紘國際股份有限公司進口的越南「彩虹胡椒粒」驗出蘇丹色素，全數違規產品已在邊境銷毀；此外，日本食品選貨店「咖樂迪」進口的美國「莎莎醬」則檢出一級致癌物「環氧乙烷」殘留，已全數退運或銷毀。

國內「蘇丹紅」食安危機不斷，日前甚至連化妝品都驗出蘇丹色素，如今邊境再檢出「蘇丹紅」。

食藥署16日公布最新邊境檢驗不合格品項，自越南進口的「彩虹胡椒粒」檢出工業用染劑「蘇丹色素4號」，整批57.36公斤的違法食品已在邊境銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說：『(原音)本次有一批由輸入業者廣紘國際股份有限公司報驗的越南彩虹胡椒粒檢出蘇丹色素4號，依據食品安全衛生管理法，屬於不得使用的物質，這批越南的彩虹胡椒粒在邊境必須銷毀，不得退運。』

劉芳銘指出，根據食藥署統計，自今年6月8日至12月8日，近半年受理越南其它香辛料報驗共1批，檢驗不合格1批，檢出不得使用的蘇丹色素。因此，食藥署已自12月8日起至明年12月7日針對越南其它香辛料在邊境採監視查驗，也就是百分之百逐批查驗蘇丹色素。

根據最新公布的邊境查驗結果，日本食品選貨店「咖樂迪」也出包，由台灣咖樂迪股份有限公司自美國進口的「莎莎醬」中辣與微辣兩款均檢出殘留農藥「環氧乙烷」0.1 mg/kg；依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出的一級致癌物，已違反食安法規定，全數460.8公斤產品依規定退運或銷毀。

此外，中國出口的「竹笙」與「辣椒碎」也都出包，約捷有限公司自中國進口的「竹笙」檢出重金屬鎘3mg/kg，超過菇蕈類2mg/kg規定上限。新旺業興業自中國進口的「辣椒碎」則檢出殘留農藥「二‧四地」0.24 ppm，依法在果菜類不得檢出，相關產品皆在邊境遭攔截，未進入國內。(編輯：宋皖媛)

