越南遭揭對美國採取雙重手段 恐邊推貿易邊備戰

（中央社記者曾婷瑄河內3日專電）美聯社今天指出，越南2024年的內部文件顯示，越南軍方稱美國為「好戰」國家，並曾為美國可能的侵略戰爭做準備。文件揭露河內對華府邊談貿易邊備戰的「雙重手段」，顯示越南恐怕防範美國，將其視為生存威脅。

國際政治犯觀察組織「88計畫」（88 Project）在昨天公布的報告中，引用一份越南內部文件，顯示在越南將與美國關係提升至最高外交級別「全面戰略夥伴關係」一年後，軍方曾採取措施，為美國可能發動的「侵略戰爭」做準備，並將美國視為「好戰」國家。

美聯社（AP）指出，這份文件不僅揭露了河內對美政策的「雙重手段」，也證實了越南根深蒂固的擔憂，也就是外部勢力可能煽動民眾發動「顏色革命」，企圖推翻越南共產黨的領導層，就如2004年烏克蘭的橙色革命或1986年菲律賓的黃色革命。

越南共產黨將「顏色革命」視為西方國家試圖顛覆政權的手段，藉此強調防範外部勢力干預，持續嚴控內部輿論與組織結社等自由。近年來，越南軍方與黨媒仍不時發文警示「顏色革命」的潛在風險，警惕西方透過教育、NGO等渠道滲透，威脅一黨專政。

「88計畫」也在報告中引用其他越南內部文件，證實越方一直擔憂美國在越南行動有類似動機。

這份名為「美國第二次入侵計畫」的越南原始文件由越南國防部於2024年8月完成。文件指出，為了「加強對中國的威懾」，美國及其盟友準備對「偏離軌道」的國家和地區採取非常規戰爭和軍事干預手段，甚至進行大規模入侵。

儘管文件指出「目前對越開戰風險很小」，但也寫道，「鑑於美國好戰的本性，我們需要保持警惕，防止美國及其盟友『製造藉口』入侵我國。」

美越於2023年簽署了「全面戰略夥伴關係」協議，將兩國關係提升至與俄羅斯和中國並駕齊驅的最高外交級別，成為「建立在相互尊重基礎上的值得信賴的夥伴」。

然而，越方卻在這份2024年的軍事文件中表示，儘管美國將越南視為「夥伴和重要紐帶」，但也希望「傳播和推行關於自由、民主、人權、民族和宗教的價值觀」，以逐步改變越南的社會主義政府。

「88計畫」共同主任與報告撰寫者斯旺頓（Ben Swanton）在分析中寫道，「美國第二次入侵計畫」提供了越南外交政策至今為止最清晰的觀察之一。「這顯示，河內非但沒有將美國視為戰略夥伴，反而視華盛頓為生存威脅，並且無意加入他的反華聯盟」。

美聯社表示，越南外交部尚未針對「88計畫」報告及其提及的內部文件的詢問進行答覆。

美國國務院拒絕直接評論「第二次美國入侵計畫」文件，但強調與越南新的夥伴關係協議，稱其「促進了美國和越南的繁榮與安全」。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員阮克江（Nguyen Khac Giang）向美聯社表示，這些計畫凸顯了越南政治領導層內部的緊張關係。長期以來，越南共產黨內保守的、與軍方結盟的派系一直關注政權面臨的外部威脅。他說：「軍方一直不太樂意推進與美國的全面戰略夥伴關係」。

此外，儘管中國和越南面臨南海領土爭端，但在這些文件，中國更被描繪成一個「區域競爭對手」，而非如美國那樣的威脅。

華盛頓國家戰爭學院教授阿布紮（Zach Abuza）對美聯社表示，「中國對越南共產黨並不構成生存威脅」。

中國是越南最大的雙邊貿易夥伴，而美國是其最大的出口市場，這意味著河內需要在維繫外交和經濟關係的同時，權衡各方利益，避免陷入困境。

阿布紮認為，即使一些擁有較進步思想的領導人，也會這樣看待美國：「是的，他們喜歡我們、與我們合作。他們現在是很好的夥伴，但若出現顏色革命，美國肯定會支持」。

阮克江分析，在越共總書記蘇林（Tô Lâm）的領導下，越南一直在加強與美國的關係，包括川普品牌高爾夫度假村和豪華房地產計畫在越南北部興安省動工。

蘇林也幾乎立即接受了川普加入和平理事會的邀請。考慮到外交政策的制定通常會密切關注北京可能做出的反應，蘇林如此迅速決定實屬罕見。

然而，川普對委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的軍事行動，加深了越南保守派人士對華府的擔憂。

越南目前正密切觀察美國對古巴的舉動，任何軍事企圖可能都會破壞越南的戰略平衡。「古巴局勢非常敏感，若古巴發生什麼事，會在越南政壇引發震動，他們許多人與古巴關係密切」，阮克江說。

阿布紮則表示，川普回鍋第一年的行動讓越南滿意卻也擔憂。「川普政府一方面淡化人權和民主論述，另一方面又願意侵犯他國主權，罷免不喜歡的領導人，這會讓越南人感到困惑」。（編輯：田瑞華）1150203