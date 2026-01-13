越南醫療集團抵北醫附醫取經

北醫附醫13日舉辦研討會，越南大型醫療體系「紅玉集團」高階主管率團來台觀摩。(北醫附醫提供／中央社)

記者戴淑芳∕台北報導

台北醫學大學附設醫院13日舉辦研討會，越南大型醫療體系「紅玉集團」高階主管率團觀摩高階癌症與精準醫療的臨床應用。

北醫附醫院長施俊明表示，2024年12月與紅玉集團簽署雙邊合作備忘錄，透過系統化教學、臨床觀摩與實務分享，協助提升專業能力。副院長王偉指出，本次規劃具教學導向的參訪行程，由各專科團隊進行臨床示範與技術說明，內容涵蓋達文西機械手臂於大腸直腸與泌尿手術之應用、進階腹腔癌治療策略、放射腫瘤治療流程、心臟介入性治療及內視鏡脊椎手術等，讓來訪醫師深入理解高階專科治療與跨團隊整合上的實務經驗。

活動亦安排專題分享與臨床教學交流，由台北癌症中心團隊說明癌症診療策略與臨床路徑設計，並由基因遺傳專業人員介紹基因檢測在腫瘤治療決策中的應用，凸顯精準醫療於臨床教學與病人照護上的價值。