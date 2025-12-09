越南青年赴臺求學 在南開科大展現亮眼實力

阮氏深就讀餐飲系得心應手，獲創意廚藝賽獎。（南開科大提供）





南開科技大學餐飲管理系越南專班學生日前於「坪頂人家永續生態農業發展」大學社會責任實踐計畫創意廚藝競賽表現亮眼，由3名越南學生聯手獲得第三名殊榮，其中阮氏深是奪銅小組唯一女性選手。

3年前阮氏深首度踏上臺灣土地，和眾多越南學生一樣，成為了來臺尋夢的4萬分之1(教育部2025年數據越南學生在臺有3萬9695人)。抵台3年後，她因參賽得獎也獲得莫大肯定。

來臺求學是因為受到親友的影響。阮氏深的哥哥在3年多前已先來到臺灣發展，在學習與生活上都很不錯，這樣的經驗鼓勵著她前來繼續求學，成為最重要的動力。

會選擇就讀餐飲管理系也是來自家庭的影響，當阮氏深還在讀小學時，母親因為去市場做生意，清晨出門、很晚回家，母親教導她簡單快速地料理幾樣家常菜，也讓她對烹飪產生了濃厚興趣。在南開科大求學過程，她帶著這份來自母親的傳承關懷，讓烹飪不只是技能，更是一種表達愛的方式，也讓她對於自己在臺灣的努力更有目標、方向。

阮氏深家境並不富裕，父母每天清晨天未亮就要下田務農，直到傍晚才回家，常常看著父母粗糙又佈滿傷痕的雙手，阮氏深默默告訴自己，以後一定要讓父母親過輕鬆一點的生活。為此她從小就懂得感恩，也堅定要努力讀書、努力工作，希望讀書能夠改變命運，也能為家裡帶來更好的生活。

抵達臺灣後阮氏深對於臺灣的安全、友善最為印象深刻，到南開科技大學細緻而開放的教學方式也讓她相當安心。她就讀的是南開科大餐飲管理系，課程安排是一邊在飯店實習工作、一邊在學校學習，在大學4年期間，不僅學習餐飲管理專業知識，也能培養獨立生活與自我管理的能力。

阮氏深個性外向、善於與人溝通，特別喜歡與年紀較小的孩子互動，展現童心未泯及正面積極的人格特質。與孩子相處的過程中，她學會培養更多耐心、關懷與責任感，而這些特質也讓她在團隊合作與社交方面更加成熟。

未來她希望能把在臺灣所學到的能力與態度運用在生活與工作中，實質上改善家庭生活，也希望成為有能力貢獻社會的人。





