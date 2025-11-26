越南高升高專校長訪大葉大學 簽署 MOA 共推台越教育新合作

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】越南高升高專（Cao Thang Technical College）校長黎廷嘉率團於今（26）日參訪大葉大學，雙方並由大葉大學校長方文昌代表簽署合作協議（MOA），象徵台越教育合作邁入全新里程碑，也為未來在技職教育、科技人才培育等面向開啟更緊密的合作契機。

大葉大學與越南高升高專26日簽署MOA，推動專班交流與國際教育合作。（大葉大學提供）

方文昌表示，大葉大學長期致力推動國際教育合作，此次能與越南的國家重點技專校院高升高專正式締結合作關係，意義重大。尤其黎廷嘉校長是大葉大學的傑出校友，重返母校促成兩校合作更具象徵價值。他指出，未來雙方將在新型專班、學生交換、語文教學、跨國課程等領域展開深度對接，盼能攜手培育更多具備國際視野與科技實務能力的青年人才。

黎廷嘉校長回憶，十多年前在大葉大學攻讀電機博士班期間，不僅累積紮實的專業實力，也深切感受到大葉辦學的務實精神與對學生的支持關懷。學成返國後，他將在大葉所獲得的理念帶回越南，推動高升高專的教育改革，從課程到設備全面提升。

他相信，此次與大葉大學的合作，將讓越南學生擁有更多走向國際、接軌新科技的機會，也能為兩國的教育與產業發展帶來更強動能。

越南工商部組織人事司高級專員鄧青垂也對此次合作給予高度肯定。他指出，高升高專是越南政府遴選的國家重點技術學校，而大葉大學在工程、電機、AI、半導體等領域深耕多年、成果豐碩，兩校正式建立合作關係，不僅能強化越南技職教育的國際連結，亦有助促進台越在科技研發與人才培訓的整體互動，期待未來合作層面持續擴大、成果更加亮眼。