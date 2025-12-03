越南黑胡椒粒檢出「違規農藥」 食藥署：攔截2萬公斤於邊境退運銷毀

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】食藥署2日公布最新邊境查驗結果，其中一批從越南進口的黑胡椒粒被檢出農藥「三賽唑」超標。統計數據顯示，近半年期間，來自越南的黑胡椒粒不合格率達到14.8%，食藥署已全面針對越南的黑胡椒於邊境執行監視查驗，100%檢驗蘇丹色素及農藥殘留合格後，才獲準輸入。

越南輸入「黑胡椒粒」農藥殘留又超標 食藥署：持續採監視查驗

本次違規黑胡椒粒由業者「小磨坊國際貿易股份有限公司」自越南輸入，被檢出殘留農藥三賽唑的濃度為 0.09 ppm，總量達2萬公斤；依據現行「農藥殘留容許量標準」，三賽唑為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.05 ppm，該批黑胡椒粒已要求在邊境辦理退運或銷毀。

食藥署北區管理中心劉芳銘主任說明，從114年5月24日至114年11月24日的統計數據顯示，產地為越南的黑胡椒報驗批數共54批，其中檢驗不合格的批數有8批，不合格率達14.8%，原因包括蘇丹色素及農藥殘留。113年 11 月 8日至115年1月8日，食藥署將針對越南黑胡椒在邊境執行監視查驗，要求必須100%檢驗蘇丹色素及農藥殘留合格後，方可獲准輸入。

什麼是「三賽唑」？業者：立即拒收退運 阻問題原料進入市場

台中市食安處過去曾說明，「三賽唑（Tricyclazole）」屬於農藥，目前雖無資料顯示對人體具有毒性，但仍可能對眼睛造成輕微刺激，且對水生動物的毒性相對較高；動物試驗則顯示，三賽唑會經尿液及糞便途徑，迅速及廣泛地代謝。

小磨坊2日亦發布聲明表示，針對上述不符標準的黑胡椒原粒，小磨坊已於第一時間通知供應商拒絕驗收，並啟動退運，確保該批原料末進入生產與市場流通體系；後續將持續釐清潛在影響因素，納入風險控管的改善依據。

中國砧板檢驗不符規定遭攔截 食藥署說明何謂「溶出試驗」

食藥署同日公布的邊境查驗不合格名單共23項，包括埃及出口的「味好美」羅勒葉，中國出口的砂仁、八角、乾青蔥，斯里蘭卡的薑黃粉，瑞士的乾酪，越南的荔枝凍果等。

本次亦有4批由「和海實業有限公司」報驗的中國砧板檢驗結果不符規定。劉芳銘主任說明，經以水溫60°C、浸置30分鐘的溶出試驗，結果顯示其高錳酸鉀消耗量介於21至23 ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，塑膠類器具的高錳酸鉀消耗量合格標準應為10 ppm 以下，這4批中國砧板同樣已在邊境要求退運或銷毀。針對輸入業者，食藥署已調整為邊境逐批查驗，抽驗比例提升至100%。

食藥署曾說明，「溶出試驗」是指在特定的條件下利用不同的溶媒，模擬消費者實際使用食品容器具時，可能造成的風險物質溶出狀況，例如以「蒸發殘渣」檢測其溶出液中不溶性固形物的含量，「高酸鉀消耗量」則用以檢測其有機物質的溶出量。塑膠類食品器具、食品容器或包裝皆應符合「食品器具容器包裝衛生標準」中「一般規定 - 塑膠類」規定。

