越南、埃及進口香辛料農藥超標 逾20公噸邊境攔截

（中央社記者沈佩瑤台北2日電）食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，從越南進口的黑胡椒粒被檢出殘留農藥三賽唑，違反不得檢出規定，另外還有來自埃及的羅勒葉也因農藥殘留違規，全數逾20公噸遭邊境攔截。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共23項不合格產品，包括澳大利亞硬粒小麥、瑞士乾酪、斯里蘭卡薑黃粉等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數退運或銷毀。

這次又有越南黑胡椒粒上榜，食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴媒體，這批來自SIMEXCO DAKLAK LTD.製造廠的產品，被檢出殘留農藥三賽唑0.09ppm，依據「農藥殘留容許量標準」為不得檢出，應低於檢測方法定量極限0.05ppm，共2萬公斤全數退運或銷毀。

劉芳銘指出，雖然這是該名進口業者近半年首批不合格的黑胡椒，但因其關係企業過去也有違規紀錄，因此將持續採取監視查驗至2026年11月4日。

至於整體從越南進口黑胡椒，食藥署統計，近半年受理報驗批數為54批、檢驗不合格批數為8批，不合格率為14.8%，檢驗不合格的原因是蘇丹色素及農藥殘留不合格，自2024年11月8日起至2026年11月4日，針對越南黑胡椒在邊境採監視查驗，100%檢驗蘇丹色素及農藥殘留合格後才可輸入。

不合格調味料部分，還有另一名業者從埃及輸入的羅勒葉，製造廠是MCCORMICK FRANCE SAS。劉芳銘說，這批產品被檢出殘留農藥待克利0.07ppm，超出「農藥殘留容許量標準」法規容許值的0.05ppm，23.76公斤全數退運或銷毀。

劉芳銘表示，這名進口業者的關係企業也曾有過違規紀錄，雖然來自同產地、同號列的產品為近半年首批違規，但還是維持監視查驗；針對整體埃及進口羅勒葉，近半年累計4批不合格，將調整為20%至50%加強抽批查驗至2026年1月1日為止。

此外，有業者從中國進口紙皮烤核桃，檢出甜味劑環己基（代）磺醯胺酸0.18g/kg。劉芳銘說，這類產品非屬於准用範圍，共414公斤不合格品項已全數退運或銷毀，業者近半年首次違規，調整為加強抽批查驗；整體中國大陸進口同號列產品，維持2%至10%一般抽批查驗。（編輯：張雅淨）1141202