越南「富國島」化身全新旅遊景點！「世界最長跨海纜車、水路主題樂園」等打造熱帶島嶼度假勝地 | BAZAAR

PHOTO CREDIT: 皇茶旅行社

「富國島」是全越南唯一免簽證的地區，多家航空公司預計規畫「台北-富國島」包機直飛，台灣虎航將於2023年2月24日首航，航程約3.5小時。相較於觀光發展純熟的北部下龍灣、中部峴港及南部的胡志明市，富國島對於國際旅客來說將是全新的旅遊目的地，包羅萬象的娛樂設施涵蓋水陸主題樂園、世界最長跨海纜車、國際賭城、野生動物園等，且陸續有國際知名連鎖酒店爭相進駐，疫後熱帶島嶼假期，富國島將是旅客的首選之星！

>>延伸閱讀：阿聯酋空服員揭密杜拜10大私房景點！沙漠中絕美咖啡廳、文化藝術中心、杜拜灣碼頭此生必訪

越南「富國島」打造全新東南亞旅遊勝地！

廣告 廣告

PHOTO CREDIT: 皇茶旅行社

有「珍珠島」享譽的富國島盛產珍珠、魚露及胡椒，豐厚的自然資源及遺世獨立的夢幻美景，成為越南疫後首推的旅遊新興地！富國島曾是軍事用地，近年越南政府大力推動富國島成為直轄市，積極建設開發，吸引本土珍珠集團、太陽集團，以及國際品牌前來插旗，觀光資源挹注，讓富國島體現多元旅遊型態，無論是團體旅遊抑或是自由行都相當合適，不僅可以享受高貴奢華，也能玩的平價愜意！

世界最長跨海纜車

PHOTO CREDIT: 皇茶旅行社

富國島北部由越南高端觀光旅遊品牌「珍珠集團（VINPEARL）」經營開發，項目橫跨主題樂園、五星度假酒店、Corona Resort & Casino國際賭場、Safari野生動物園及Grand World不夜城等；南部則由一手打造諸多世界知名景點的太陽集團經營，除了坐擁世界最長跨海纜車，還積極打造歐洲地中海小鎮，將進駐藝廊、博物館及特色商家！

Trip.com線上購票

Klook線上購票

KKday線上購票

珍珠奇幻主題樂園

PHOTO CREDIT: 皇茶旅行社

Klook線上購票

KKday預訂行程

珍珠野生動物園

PHOTO CREDIT: 皇茶旅行社

Trip.com線上購票

Klook線上購票

Agoda線上購票

親吻之橋Kiss Bridge

PHOTO CREDIT: 皇茶旅行社

此外明年3月將開幕全新景點「親吻之橋Kiss Bridge」全長約800公尺，以牛郎織女為設計原型，預期話題性與震撼度將可超越巴拿山的黃金佛手橋，成為富國島的代表性景點！

Trip.com預訂行程

Klook預訂行程

Agoda預訂行程

世界最長木造雲霄飛車

PHOTO CREDIT: 皇茶旅行社

富國島對旅客而言是非常新穎的景點，它保有越南原始的文化資源，也納入具話題性的娛樂設施，如跨海纜車、木造雲霄飛車、野生動物園及國際賭場等，而「免簽」將大大提升對富國島觀光旅遊的意願，明年2月24日台灣虎航PAK包機直飛，期盼富國島有望成為東南亞新興旅遊熱點。

Trip.com預訂行程

Klook預訂行程

KKday預訂行程

JW萬豪度假酒店

PHOTO CREDIT: 皇茶旅行社

富國島擁各具獨特風格的五星級度假酒店，不乏國際知品牌進駐，同時吸引更多觀光產業的投入，舉凡海島裡的魔法學院—JW萬豪度假酒店、高質感莫凡彼酒店、去年甫開幕的IHG麗晶酒店等等。疫後新玩法，啟動不一樣的越式渡假風情！

Trip.com線上訂房

Klook線上訂房

Agoda線上訂房

【延伸閱讀】

PHOTO CREDIT: Harper's BAZAAR Taiwan

>>精選日本北海道16大熱門景點推薦！函館山百萬夜景、四季彩之丘、留壽都滑雪場此生必訪

>>嘉義打卡景點推薦：百年絕美茶屋體驗時代風華、質樸古物店細細品味器物之美

＊本文由哈潑時尚 Harper's BAZAAR 報導，未經授權同意不得轉載