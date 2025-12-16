越南「彩虹胡椒粒」竟含蘇丹紅！「咖樂迪」進2批美國莎莎醬驗出致癌物

記者簡浩正／台北報導

衛福部食藥署今（16）日公布最新一波邊境檢驗不合格名單，其中，「廣紘國際股份有限公司」報驗的越南彩虹胡椒粒，檢出蘇丹色素四號，53.76公斤全銷毀；有2批由「台灣咖樂迪股份有限公司」報驗的美國進口莎莎醬，被驗出一級致癌物殘留農藥環氧乙烷，每公斤檢出0.1毫克，460.8公斤依法必須在邊境退運或銷毀，不得流入市面。

食藥署今日上午公布邊境商品查驗名單，共9項不合格。包括自法國進口的「乾酪」、泰國的「炒粿條」、巴拉圭的「冷凍牛肚」等，檢出微生物含量、甜味劑含量、動物用藥殘留含量等不符規定。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，本次有1批由輸入業者「廣紘國際股份有限公司」報驗的越南彩虹胡椒粒，檢出蘇丹色素四號，依據《食品安全衛生管理法》屬於不得使用的物質，這批越南的彩虹胡椒粒在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計近半年，從114年6月8日至114年12月8日止，受理越南的其他香辛料，報驗1批，檢驗不合格1批，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。食藥署已經從114年12月8日起至115年12月7日止，針對越南的其他香辛料在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

有2批由「台灣咖樂迪股份有限公司」報驗的美國進口莎莎醬，被驗出殘留農藥環氧乙烷。（圖／食藥署提供）

另，本次有2批由輸入業者「台灣咖樂迪股份有限公司」報驗的美國莎莎醬，檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤0.1毫克，他說依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，這2批美國的莎莎醬在邊境必須退運或銷毀。

劉芳銘說，食藥署針對「台灣咖樂迪股份有限公司」在邊境維持監視查驗，抽驗比例為100%。

