越南、歐盟擬深化關鍵礦物、半導體與5G合作

路透社今天(28日)引述一份聯合聲明草案報導，歐盟與越南有意加強在關鍵礦物、半導體及基礎建設等領域的貿易與投資合作，並將於29日同步升級外交關係。聲明預計在歐洲理事會主席柯斯塔(Antonio Costa)訪問河內、與越南領導人蘇林(To Lam)會晤時簽署。

草案指出，雙方將提升外交關係至越南最高層級，與美國、中國及俄羅斯相當。文件雖不具法律約束力，但具高度政治象徵意義，內容也間接對美國、中國及俄羅斯的部分國際策略提出批評。

在關鍵礦物方面，越南擁有尚未充分開發的稀土與鎵資源，並表達發展加工能力的意願。歐盟與越南希望促進支持永續採礦與加工的商品、服務與技術之投資，以降低對中國主導供應鏈的依賴。越南同時是鎢的重要供應國，西方外交人士曾警告中國可能對越南大型礦場展現興趣。

半導體亦被列為合作重點。越南在晶片封裝、測試與組裝具重要地位，並已啟動首座半導體生產設施建設。草案也提及，雙方將加強供應鏈合作。

此外，聲明強調推動「可靠的」通訊基礎建設，包括5G與衛星連結。歐洲企業正參與越南5G建設，但部分工程仍由中國企業承攬，引發資安疑慮。文件並重申支持以規則為基礎的國際秩序，呼籲維持南海穩定及尊重領土完整。(編輯：宋皖媛)