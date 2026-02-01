越南、泰國擠爆了、台商設廠「新黑馬」？菲律賓祭「CREATE MORE」搶客

財經中心／綜合報導

美日台聯手「呂宋走廊」發威！供應鏈大洗牌，菲律賓龍頭Ayala集團2月5日來台揭「獲利密碼」（圖／劉清痕提供）

全球供應鏈大洗牌，台商下一步該往哪走？隨著中美貿易戰未歇、加上地緣政治風險升溫，「雞蛋不能放在同一個籃子裡」已成企業生存法則。過去台商瘋搶越南、泰國，但隨著當地土地與勞力成本雙漲，東南亞投資版圖正悄悄位移。台灣不動產投資協會理事、資深東南亞佈局顧問劉清痕（Michelle Liu, CCIM）點名，「菲律賓」正強勢崛起，成為台商這波南向佈局中不容忽視的戰略新據點。

越南、泰國不再是唯一？「分散風險」成台商必修課

劉清痕指出，過去三年全球製造業歷經斷鏈驚魂，現在思考的不是短期避險，而是長期的「結構性重組」。當傳統的越南、泰國面臨土地稀缺、缺工漲價等瓶頸時，企業必須尋找替代方案。此刻的佈局策略，不僅要看成本，更要看出口市場的穩定性與政策紅利。

美日台聯手助攻！「呂宋經濟走廊」成關鍵字

為什麼是菲律賓？除了地緣位置接近台灣，背後更有強大的國際戰略支撐。隨著美、日提出「呂宋經濟走廊」計畫，加上台灣推動的「台菲經濟走廊」，兩國在製造、物流與能源的合作將更緊密。相較於其他東南亞國家，菲律賓擁有更年輕的人口紅利、英語溝通無礙，且具備高度彈性的勞動市場，這正是台商目前最急需的資源。

降稅簡政！菲國推「CREATE MORE」法案搶外資

為了吸引外資，菲律賓政府這次是「玩真的」！近期推出的「CREATE MORE」法案，大幅調整經濟區制度與稅務架構，並簡化原本繁瑣的行政流程，為外商創造更有利的投資環境。

不過，劉清痕也坦言，許多台商對菲律賓「既期待又怕受傷害」，主因在於資訊破碎、不了解當地隱藏法規。為了解決這個痛點，菲律賓房產巨頭 Ayala 集團旗下的 AyalaLand Logistics Holdings Corp. (ALLHC) 將親自來台解惑。

龍頭集團親自來台！2/5 論壇揭密「第一手資訊」

菲律賓究竟適不適合？2月5日（下週四），ALLHC 將在台北寒舍艾美酒店舉辦「菲律賓投資論壇」。現場將邀請菲律賓官方代表與產業專家，直接公開最新的經濟區優惠、設廠條件與稅務密碼。主要是提供「資訊對稱」的機會。在決定是否將供應鏈延伸至菲律賓前，透過這場論壇獲取官方認證的情報，才能進行關鍵理性決策。

