越南50大影響力女性 作家阮文馨：台灣為人生學校

（中央社記者曾婷瑄河內26日專電）越南10大暢銷作家阮文馨作品屢獲大獎，更因推動女性覺醒而被富比世評為「越南最具影響力的50名女性」。她稱台灣為「人生學校」，把台灣的感動故事化為小說，表示在台灣學到，女性如何去肯定自己。

越南老街省（Lao Cai）剛舉行的省內國文資優生選才考題為：「陌生的親愛的老公」一書中，作者如何透過台灣「越南新娘」的生命考驗，對「越南社會中極大的傷口進行殘酷的手術與治療」，以「喚醒讀者對社會的認識與包容」。

「陌生的親愛的老公」作者阮文馨（筆名Trang Hạ／文馨），是越南著名女性主義作家、譯者、記者與節目主持人，卻自謙只是位「家庭主婦」。

但她遠不止於此，其作品對越南社會帶來影響。2017年，阮文馨獲越南版富比世雜誌評為「越南最具影響力的50名女性」，領域為「社會運動」，更數度成為越南前10大受歡迎作家。

如此重量級作家的背後，是成為她靈感泉源的台灣。22日下午，她接受中央社專訪，帶著一貫溫暖又真誠的笑容說道：「台灣不只是題材，台灣已經變成我人生的學校。」

她許多榮獲文學大獎的作品，皆創作於台灣。2004年在台留學創作的短篇小說集「西子灣海邊火光」奪下越南作家協會與青年出版社年度青年文學獎；2010年駐台特派時創作的長篇小說「路燈下的故事」 則奪下越南婦女出版社年度最佳小說獎。

透過觀察越南在台新住民而寫的小說「陌生的親愛的老公」，也被稱為喚醒越南女性意識的指南。

●台灣故事為作品靈感來源 赴台留學為人生最美意外

阮文馨用流利典雅的中文告訴記者，赴台其實是個意外，卻是人生最美麗的意外。

2003年，27歲的阮文馨是名記者，因報社和台北經濟文化辦事處的交流計畫，獲時任越南代表處秘書謝柏輝推薦與協助，得到半年交換的獎學金。她提及日前在駐印度副代表任內離世的謝柏輝，心中滿是感恩。

當時已有些社會地位的她，和丈夫孩子告假6個月。但踏上台灣土地後才發現，「我好像在上人生的第二堂課」。更沒想到的是，這一待便是6年。

第一個禮拜，文藻外語學院圖書館的衝擊就讓阮文馨大哭一場，「我發現，當時文藻外語學院7層樓的圖書館比越南國家圖書館還大，那裡有寬頻網路，還有一些在越南被禁的書。」

之後阮文馨毅然決定在台灣攻讀碩士，「沒想到在台灣就寫下那幾本書，變成網紅，變成暢銷書，還變成越南女性社會運動人士，以及網路上最被討厭的女人，接著還變成電視節目主持人。台灣是我人生豐富美滿多彩行程的啟發點，謝謝台灣。」

阮文馨告訴中央社，台灣徹底改變了她的創作內容與風格。赴台前，她得獎作品都是基於想像的虛構小說。

「到台灣之後，到現在20年來，已經改變我的作品。我所有的小說、短篇小說、散文、網路專欄或者月刊等，都寫非虛構的內容，且全部都跟我在台灣經歷過的體驗有很大的關係。」

阮文馨說：「到台灣之後，我才發現原來在生活中有很多感動，有新鮮的風情，有很多人的故事讓你很驚訝、啼笑皆非，但是也可以讓你感謝曾經作為人，體會過這種感動，遇見這麼優秀的人。」

所有在台灣的感動都變成在越南的小說，阮文馨作品衝上暢銷書排行榜，甚至有在同一天出版兩本新書的紀錄。她告訴記者，據統計，她的書賣超過10萬本，這對於閱讀風氣不盛、初版一刷2000本的越南來說，是驚人數字。

阮文馨網路專欄粉絲數近50萬，橫跨兩個世代。有些讀者看了她的書決定送孩子到台灣留學；有讀者決定把台灣當作人生首次自助旅行目的地。

「這樣的社會影響，我認為比一般的作家還覺得對自己的作品感到驕傲。另外，我還覺得台灣是我人生最美麗的意外。我不小心到台灣留學，然後才發現在台灣，不只是學到人生的第二堂課，還結交很好的朋友。」

●學習台灣女性肯定自我 無懼批評在越南推女權

至於為何會成為網民「討厭的女人」，這也與阮文馨獲得的影響力獎項有關。

越南女性面對許多社會負擔與無形壓力，而在台灣6年的時間，阮文馨說，「讓我真正的學會，在台灣女性如何去肯定自己」。

阮文馨在書中常透過台灣，講述女性覺醒；以台灣為鑑，「解決越南傳統負擔」。她說，「我學到一些方式，你可以先獨立經濟，然後還要去談到感情的獨立，或是社會的尊重。還有一些觀察，我都寫在作品中，沒想到它變成越南女性很大的心得。」

例如她的暢銷書「女人三十」，書中也全是台灣故事。她對照越南的風俗習慣，再看台灣現代女性和年輕女性如何看待如單親媽媽的社會壓力、被處女膜綁架的現象，或者職業婦女卻要負責家務事等議題。

「我的書變成很多越南女性指導的材料。有時候我認為，如果沒有去台灣留學的話，我不會得到那麼成功的肯定。」

作品帶來影響，越南婦女開始要求丈夫分工家務，因此阮文馨被不少男網友批評「破壞家庭幸福」。更有網友說，「要把費力做家事的感覺命名為『文馨』，因為都她的錯」，留言還獲得上千讚反響，令她哭笑不得。

所幸10幾年過去，在共同努力下，「（越南）社會改變很大，我看到很多變遷，以及從未有過的進步。我相信，我們曾經付出的努力和熱淚，真的是有價值的，不是空白的付出」。

阮文馨表示，年輕世代已誕生。有年輕網友分享，自己名字「文馨」是取自母親最愛的作家。「我沒有數據跟你說生活如何改變，但我可以告訴你，有很多新的『文馨』已經出現，而她的命運一定比我好，因為她生活在一個已經開放的社會裡。」

●台灣不只有半導體 台語和文化為最大資產

隨時間過去，阮文馨仍將台灣視為她「人生的學校」，且不斷透過不同形式，向越南人介紹台灣文化、歷史。

她預計明年出版的兩本新書也都和台灣有關。一本是關於越南單親媽媽帶孩子去台灣治療癌症的真實經歷。不只有感動的故事，也有可愛的插畫，以及關於台灣6所醫學中心的實用資訊，盼成為「台灣醫療和越南的橋梁」，為越南病友指明方向。

第二本書是基於阮文馨10多年來在台灣觀察所寫的20世紀台灣史。這是她第一本提及政治的書，描述台灣的民主與文化，包括在越南掀起熱潮與熱議的前總統蔡英文、台北中華商場以及中正廣場改名為自由廣場的故事。

她也將開設華語中心，目標鎖定40歲以上專業人士，堅持以正體字及台灣腔調教導實用的專業華語。「從我的角度來看，你不只是學一種語言，更是學會新知識、新觀點，甚至是接納新的生活理念」。

講到台灣，阮文馨認為，相較於半導體和經濟，傳統文化和台語，才是台灣人邁向國際的最大資產。「台語、文化、人情味才是無法被代替的資本，邁向新世紀的時候，我相信文化傳統才是營造一個人或一個國家的最大的品牌」。

「在某一個方面，我認為（台灣）的財產、最大的發展動力本來一直存在在台灣的社會裡。如果經營好台灣的文化資源，我肯定，台灣在亞洲各個地區，都將有無比的地位。」（編輯：田瑞華）1141226