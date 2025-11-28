越南5G標案傾向中興華為 越中關係升溫引發西方關切

（中央社河內28日綜合外電報導）7名知情人士向路透社表示，中國電信領導廠商華為與中興通訊今年已在越南獲得多項5G設備供應合約，這是越南與中國關係持續升溫的又一跡象，同時引發西方官員的關切。

越南多年來一直被認為不願在敏感基礎設施中採用中國技術。但最近幾個月，由於與中國關係升溫，以及因關稅問題與美國關係變差，越南開始接納中國科技業。

儘管瑞典愛立信（Ericsson）與芬蘭諾基亞（Nokia）取得越南5G核心基礎設施合約，美國晶片大廠高通（Qualcomm）也供應網路設備，但根據仍未公開的招標資料，中國企業已開始獲得國營電信業者的小型標案。

華為在內的聯盟今年4月取得越南2300萬美元的5G設備合約，距白宮宣布對越南商品加徵關稅僅數週；中興通訊則至少拿下兩筆合約，包括上週的一筆用於5G天線設備，總金額超過2000萬美元。首宗公開披露的交易出現在9月，即在美國關稅措施生效的一個月後。

路透社尚無法確認這些合約與美國加徵關稅之間是否有直接關聯，但此舉已引發西方官員關切。

長期以來，美方將排除中國業者參與越南海底光纖電纜等數位基礎設施，視為支持其發展高階技術的關鍵條件。

華為與中興通訊因涉「國安不可接受風險」，已遭禁止在美國電信網路中使用。瑞典及其他歐洲國家也有類似限制。

愛立信對中國企業合約不予置評，但表示「將全力支援越南客戶」。

越南這個奉行不結盟政策的東南亞國家是全球影響力競逐的關鍵戰場。越南鄰近中國，使其成為蘋果（Apple）、三星（Samsung）與耐吉（Nike）等跨國企業的重要生產基地，這些企業既需仰賴中國零組件，又依靠西方消費市場。

墨爾本皇家理工大學越南分校（RMIT University Vietnam）供應鏈專家阮雄（Nguyen Hung，音譯）表示，在西方壓力下，越南長期對中國技術「保持觀望態度」，但他表示「越南自有其國家優先考量」，新合約有望推動越中經濟更緊密整合。

近來，河內與北京在其他敏感項目也取得進展，包括跨境鐵路與中國邊界附近的特別經濟區，過去這些都因國安疑慮遭越南否決。

消息人士指出，過去幾週，這些中國合約在河內至少兩場西方官員會議中被提及。其中一場會議中，一名美國官員警告，這可能損害對越南網路的信任，並威脅美方高階技術的移轉。

消息人士表示，本月一場會議中，官員討論是否能將採用中國技術的區域與網路其他區域隔離，以防止資料外洩。

但電信法律專家吉納（Innocenzo Genna）指出，天線及設備供應商仍有機會取得網路資料，這讓西方廠商必須面對與無法信任的業者共事的尷尬困境。（編譯：徐睿承）1141128