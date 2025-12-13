越喜歡你話越多？4大「用聊天表現好感」的星座，他們的深情藏在碎碎念裡

想知道他是否對你有好感？從聊天的頻率與主動度，大概就能看出端倪。以下4個星座面對不熟或沒興趣的人通常話不多，但遇到真心喜歡的人，往往會變得更健談、更主動分享。

Top4 牡羊座：外表愛逞強，但感情上會變得話多

牡羊平常給人直率、甚至有點酷的形象，對陌生人不太會多說什麼。但如果喜歡你，他們會努力維持聊天節奏，怕彼此尷尬，因而主動找話題，從過去的趣事聊到未來想做的事。牡羊的健談往往源自在乎，想讓對方感受到他的誠意與關注。

Top3 雙魚座：分享欲是最明顯的喜歡

雙魚的情緒細膩，好感往往會從「想跟你說」開始。面對不熟的人，回覆可能簡短；但只要他們開始主動傳訊、分享日常甚至瑣碎的小事，代表你已走進他的內心。雙魚越願意透露自己的生活，通常感情也越投入。

Top2 天秤座：社交廣，但真正健談只給心動對象

天秤給人健談、外向的印象，但他們其實很挑對象，對沒有特別感覺的人多半只會保持禮貌性的互動。若天秤喜歡你，聊天內容會變得豐富而自然，從興趣到生活觀察都願意分享，也會耐心聽你說話，讓彼此的交流順暢不冷場。

Top1 巨蟹座：慢熱害羞，只對在乎的人話多

巨蟹一向慢熱，面對不熟的人總是安靜、謹慎。但若遇上真正喜歡的對象，他們會明顯變得主動，不但願意分享生活大小事，也會把煩惱和心情第一時間告訴對方。當巨蟹開始頻繁找你聊天，通常代表你在他心中佔有一定份量。

