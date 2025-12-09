越喝肚子就越大！「受害」醫師：能量飲，我是終身不再碰

記者李鴻典／台北報導

校園掀起喝能量飲料提神風潮？身為家長的時代力量黨主席王婉諭指出，有老師反映，越來越多國中、國小學生會去買提神飲料。姜冠宇醫師直言，能量飲他自己是終身不再碰；你越喝，肚子就越大！

最近「能量飲」的討論很夯，當然別說小孩，成人也最好不要喝。姜冠宇醫師表示，他要講的是「隱藏型肥胖」，學術上稱為「正常體重肥胖（NWO）」。意思是說BMI是正常的，但是看肚子腹圍早就超標的，也就是你越喝，肚子就越大！講三遍！

姜冠宇醫師提到，Frontiers/MDPI/PLOS都有刊登過研究顯示這群人罹患代謝症候群、糖尿病、心血管疾病的風險，跟一般「看得出來胖」的人差不多。多個隊列研究（有用影像實際測量內臟脂肪喔）顯示，含糖飲料喝越多，內臟脂肪和腰圍就越高，而這個關係常常獨立於 BMI！

泰國有年輕女性研究習慣喝含糖飲料與攝取高度加工食品的族群，出現「正常體重肥胖」的比例明顯較高。歐洲與其他地區的資料也顯示，NWO 的人飲食型態往往是：含糖飲料、零食、外食多，纖維與蛋白質攝取不足。

姜冠宇醫師說明，「喝能量飲後，體重變化不大，但腹圍明顯增加」在機制上其實說得通：

1. 液體糖分 → 肝臟優先處理 → 內臟脂肪優先堆積

含糖飲料中的糖（尤其是果糖成分）會大量進入肝臟，促進「新生脂肪合成」，這些脂肪更容易堆在肝臟與腹腔周圍，形成「內臟脂肪」，而不是均勻分布到四肢。

2. 液體熱量不會有「飽足感」補償

喝 200–300 kcal 的含糖飲料，大腦與胃的飽足感機制常常「沒算進去」，多喝的熱量沒有在當餐吃少一點來抵銷 → 多餘熱量就慢慢變成脂肪。

3. 睡眠與壓力的間接影響（與能量飲特別有關）

高咖啡因可能影響睡眠品質、增加交感神經活性與皮質醇，慢性壓力與睡眠不足本身就跟腹部脂肪堆積有關。姜冠宇醫師提到，對「亞健康」的人（壓力大、睡不好、活動量不足），等於在既有的脆弱上再加一把火。

雖然直接針對「能量飲 → BMI 正常但腹圍肥胖」的研究還不多；但：能量飲 = 高糖飲料 + 高咖啡因，含糖飲料與腹部肥胖、內臟脂肪、代謝症候群與 NWO 的關聯已經有非常穩定的證據。

姜冠宇醫師也說，希望各家能量飲不要認為他在擋各位財路，因為他自己也是住院醫師時代能量飲的受害者；那時候真的被操到不得不做出犧牲健康的選擇。就算訓練完成成為主治醫師，看到自己的肚子真的是超挫折，所以他現在拼命運動，一路縮腰平肚子來花的代價也不少。

雖然也已經是熱愛運動者了，習慣消耗熱量的儀式感，肌肉也出來了，明顯消耗掉過去累積的脂肪，這種生活也不錯；這種當下為了不走回頭路，他就撤掉喝含糖飲量的習慣；「尤其能量飲，我是終身不再碰，再說一次，你越喝，肚子就越大！」

