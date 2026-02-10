越喝越下垂！喝錯養生飲害老4.6歲 營養師揭「2關鍵」不顯老

記者鄭玉如／台北報導

天氣變冷時，許多人喜歡喝養生熱飲暖身。營養師夏子雯提到，不少市售的「養生飲品」，為了掩蓋中藥材或薑的辛辣味，因而添加大量的糖，反而變成糖分炸彈，研究發現，每天喝一杯567毫升的含糖飲品，會加速細胞老化，生理年齡比實際年齡老4.6歲。

夏子雯在臉書粉專指出，美國AJPH一篇研究發現，每天喝一杯20盎司（約567毫升）的含糖飲品，約含65至75公克精緻糖，相當於13至15顆方糖，長期下來，加速細胞老化，生理年齡恐比實際年齡老4.6歲，即使每天只喝8盎司（約236毫升），約27至31公克精緻糖，同樣會造成生理年齡老化約1.9歲。

夏子雯說明，糖分會攻擊細胞的「壽命時鐘」，長時間攝取含糖飲料導致端粒縮短，端粒可保護染色體末端，但當它短到一定程度，細胞就會停止分裂並死亡，而糖分攝取過多，會引發氧化壓力與發炎反應，加速端粒萎縮；再者，常喝含糖飲料容易形成「糖化終產物（AGEs）」， 多餘的糖分會與蛋白質結合，形成AGEs，它會破壞肌膚的膠原蛋白，讓人外表看起來更鬆弛、暗沉。

夏子雯提醒，許多人在天氣冷時，喜歡喝薑汁奶茶、桂圓紅棗茶暖身，不過市售不少「養生飲品」為了蓋過中藥材或薑的辛辣味，加入大量的糖，若想喝得健康，應掌握2大原則，看到「養生」兩字別大意，糖分通常不低，就算選擇無糖，通常其原料本身就有加糖，建議自己煮更安心，適量使用紅棗、枸杞本身的天然甜味，或煮薑茶不要太濃，因為太辛辣會想加入更多糖來壓抑辣味。

