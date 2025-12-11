越堤開水門危險度破表 楊瓊瓔試走險摔跤 農水署允變更設計

楊瓊瓔邀集中央與地方單位會勘后里區大甲溪北岸高灘地，試走危險度試走險摔跤，農水署及水利局當場允諾變更設計；對於農民建議讓溝渠再向上延伸至月眉排水，農水署也承諾籌措經費納入後續施作。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

台中市后里區大甲溪北岸高灘地因溝渠多屬農民早年自行開墾的土溝，灌溉用水長期流失，枯水期甚至「等水等到心慌」。在多年的陳情與地方奔走下，立委楊瓊瓔爭取 1.4 億元陸續完成牛稠坑溝引水路一、二期，目前正進行第三期「四塊厝橫堤旁農田灌溉引水路工程」，然而農民近期反映，取水口位於堤防外，憂心越堤摔跤，盼增設樓梯以利安全進出。楊瓊瓔今（11）日邀集中央與地方單位會勘，農水署及水利局當場允諾變更設計；對於農民建議讓溝渠再向上延伸至月眉排水，農水署也承諾籌措經費納入後續施作。

廣告 廣告

立委楊瓊瓔11日上午辦理「后里區四塊厝橫堤旁農田灌溉引水路設施系統強化工程」現勘，水利署第三河川分署、農水署臺中管理處、台中市政府水利局、后里區公所、市議員陳本添、邱愛珊、公館里長馮詠淮，以及陳情人代表許金水、廖明田等人共同到場，沿著堤外灌溉渠道實地踏查。

農民許金水指出，四塊厝橫堤外的取水口是灌溉生命線，但現行設計「看得到、卻很難到」。水門位於堤外落差約一層樓高的位置，農民必須踩著砌石護岸攀爬而下，遇到雨天濕滑更是危險。「我們年紀都大了，滑一下不是擦傷，是有可能骨折！」此外，五月底颱風帶來大雨，當地土溝遭沖刷掏空，僅用帆布覆蓋，希望能列入此次改善一併處理。

楊瓊瓔現場也親自爬上堤頂、再往外側下切至水門，實際現勘後差點滑倒，直呼「確實很危險！」她表示，農民常常都要走這條路開啟水門，安全一定要優先，要求農水署及水利局立即將便道樓梯納入變更設計，並評估材質、防滑設計與坡度等細節。另有農民間建議溝渠能向上延伸至月眉排水，以增加水源補充與調度彈性，她也請農水署加速進行經費編列與規劃讓水利局盡速施工。

農水署臺中管理處回應指出，大甲溪北岸高灘地水利設施改善已投入 1.4 億元分三期施作，目前第三期「四塊厝橫堤旁農田灌溉引水路設施系統強化工程」原核定總經費為 4383 萬元，因應農民需求與現地實務考量，將強化堤外取水設施，包括新增便道樓梯、改善護岸安全性等，也會針對農民要求的月眉排水延伸段進行可行性與水量評估，變更設計後調整為4800萬元，將儘速籌措追加經費，力求灌溉系統更周延完善。