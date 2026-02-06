越夜越美麗！屏東大鵬灣「月漫步道」今晚浪漫開放

大鵬灣月漫步道浪漫開放。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為打造大鵬灣入夜後的全新魅力，交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處(鵬管處)全新夜間亮點「月漫步道」，今晚浪漫開放，邀請遊客踏上這條融合光影美學與自然的步道，感受大鵬灣與眾不同的「夜訪」魅力。

鵬管處建築在小潟湖上的遊客中心「漂浮綠洲」去年重建啟用，成為園區新興遊憩景點，鵬管處再打造長達400公尺的「月漫步道」，今天正式開放，已吸引遊客前來，神秘的螢光，令人更增探秘感。

鵬管處表示，「月漫步道」圍繞小潟湖一圈，巧妙結合現有藝術裝置與環保材質，透過光影交織設計，營造出五大亮點，將步道轉化為猶如「夜光森林」般的魔幻舞台，不僅展現永續旅遊的新風貌，更要讓遊客感受大鵬灣日夜都精彩，強化轄區夜間經濟。

鵬管處指出，月漫步道白天是綠意盎然的清幽小徑，入夜後則轉換成夜間夢幻舞台；其中部分路段採用的「環保蓄光石」不耗電力，而是吸納陽光的溫暖後在夜晚化作點點螢光。這種「減光減害」的設計，能有效降低對動植物的干擾，不僅相對友善生物多樣性，更讓遊客能在最接近自然的環境中，輕聲走入夢幻的綠意星河。

鵬管處邀請全台遊客在春節期間來訪，白天可大啖東港美食、體驗自行車探索濕地、遊湖與多元水上設施；傍晚則可前往全新亮點「月漫步道」，在自然與光影的交織下，感受大鵬灣日與夜截然不同的獨特魅力，也提醒步道內全面禁止騎乘汽機、電動車及自行車，並嚴禁垂釣與捕撈，且因部分路段為維持自然景致採取無圍欄設計，請遊客放慢腳步，守護這場大鵬灣最浪漫的永續之夜。

大鵬灣遊客中心越夜越美麗。(記者陳彥廷攝)

月漫步道今天晚上開放。(記者陳彥廷攝)

