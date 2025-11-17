越女遭迫性交易！礁溪鄉民代表張景程涉嫌「收賄護航人蛇集團」被追加起訴

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

宜蘭地檢署9月偵辦一起由越南裔女子陳美菁領導的跨國人口販運應召集團，今（17）日再追加起訴礁溪鄉民代表張景程與3名應召站業者等共4人。檢方指出，張景程仗著鄉代身分收賄護航，除獲贈飯店公關股外，今年2月至4月還按月收受分紅賄款，共計8萬7000元。

案件起因於集團主嫌陳美菁承租礁溪鄉一間溫泉飯店，與男友游永昱勾結人力仲介，尋找人頭雇主，誘騙越南籍女子來台工作。受害者入境後護照遭扣留、被通報失聯，隨即被迫從事性交易，至少有11名女子受害。宜蘭地檢署9月24日依《人口販運防制條例》等罪起訴陳美菁等12人，後續追查又發現張景程涉嫌收賄掩護，檢方向宜蘭地院聲押並獲准，案情於本月10日再度偵結。

起訴書指出，張景程利用鄉民代表身分，與警界人士往來密切，協助應召業者探詢警方臨檢與查緝動向，使集團得以躲避查察。為此，他獲贈飯店公關股一股，並在今年初連續3個月按月收取分紅賄款，總額達8萬7000元。

檢方認定，張景程涉犯《貪污治罪條例》公務員對於違背職務行為收受賄賂罪、以及刑法容留、媒介性交易等罪嫌；至於陳姓、游姓與張姓等應召業者，則因涉嫌交付賄賂予公務員，同遭檢方追加起訴，共計4人。

