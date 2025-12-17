越少婦傳統市場「撿菜葉」變美食？台菜販驚：想吃！

生活中心／李筱舲報導



「資深菜販」廖炯程，長期活躍於傳統市場，他常在社群上分享菜價觀察、菜市場動態與民生生活資訊，受到不少「家庭主婦（父）」們的喜愛。他昨（16）天在社群分享白天到菜場巧遇一名越南少婦，她詢問刈菜的廢葉能不能撿回家，表示想拿回家做成泡菜。這也讓廖炯程好奇刈菜做成泡菜究竟是什麼滋味。





少婦神手！菜場廢葉變身「這料理」 惹資深菜販瘋猜：究竟是什麼滋味？

「資深菜販」廖炯程，長期活躍在傳統市場，常透過社群分享菜價觀察、菜市場動態與民生生活等資訊。（圖／翻攝自臉書粉專《廖炯程》）

廣告 廣告

廖炯程昨（16）日在臉書發文寫道：「早上來了一個越南少婦，她問說這個葉子能不能撿，這是我們做刈菜仁下來的廢葉」他好奇詢問對方：「你這是要做雪裡紅嗎？」沒想到少婦回答：「是做泡菜。」讓廖炯程驚訝表示：「欸，我想像不到這是什麼滋味耶，有沒有料理好手能分享一下！？」。貼文一出，引發網友熱議討論。

少婦神手！菜場廢葉變身「這料理」 惹資深菜販瘋猜：究竟是什麼滋味？

廖炯程昨（16）日分享自己在菜場遇到一位越南少婦，對方表示想撿刈菜的廢葉回家做泡菜，也讓他好奇其滋味。（圖／翻攝自臉書粉專《廖炯程》）

有內行的網友表示：「這也可以拿來製作成臺式酸菜，我都還特地去找這種的買。越南朋友說的『泡菜』，有可能類似我們的醃酸菜，只是越式作法會多加糖和其它香料醃漬發酵，越南有道酸菜魚就是用這酸菜烹煮的。」也有網友認為廢葉能再被利用，不僅能減少廚餘，也是個環保的作法。並笑稱：「完蛋了，這一公佈，明天市場看不到廢葉了」。

原文出處：越南少婦在台灣傳統市場撿「沒人要葉類」變廢為寶！資深菜販也想嚐：究竟是什麼滋味？

更多民視新聞報導

老爺爺買咖啡被拒絕！1句「賣完了」背後藏滿善意…

壓軸非指「最後一個」？網驚：真的是國文冷知識…

泰國旅遊託導遊做1事 達人遭騙嘆：再不跟團！

