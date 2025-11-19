越式洗髮偷摸被逮到！店家怒「永不接待」 員工發聲了

嘉義東區一家越式洗髮店爆出有男客人對女按摩師毛手毛腳。（圖／翻攝自Threads@1999.10.05_）





嘉義東區一家越式洗髮店爆出有男客人對女按摩師毛手毛腳，影片中清楚拍下男子在按摩過程中伸出鹹豬手，最後業者表示永不接待該名客人，而受害的女員工18日晚上也親自發聲了。

業者指出，男子在按摩到一半開始毛手毛腳，伸手撫摸按摩師的小腿，被抓包後男子急忙道歉，但脫口而出的說法卻讓人傻眼，「別家店都可以，我以為你們也可以，不好意思。」

業者表示，客人當時是趴著，但是手就直接往後抓，工作人員就站在兩側很明顯就看到，業者也認為男子那番話說的自然，懷疑他有可能不是第一次做出這種行為，以後不會再接待這位客人。店家查詢相關資料後表示，該名男子過去到店消費時也曾有一樣的行為，但員工不想讓事情鬧大而選擇隱忍，直到5月17日男子再度來消費，店家才成功錄到蒐證影片。

對此，遭性騷的女按摩師發文回應，關於性騷擾事件的原文目前已先典藏，因為家人擔心事件若持續擴大，怕會危及安全與影響日後的生意，還是感謝大家願意關注並重視此次事件，社會上還有很多像這樣的事情也需要大家的重視和幫助，最後要感謝我的朋朋們與嘉義市東區議員顏翎熹第一時間的慰問及關心，謝謝大家，願大家平安常樂。

