越式洗髮按摩偷摸被抓包 色男瞎回「別間可以 以為你們也行」

嘉義東區一間越式洗髮，指控有男客人在按摩過程中伸出鹹豬手。（圖／翻攝Threads_1999.10.05_）

嘉義東區一間越式洗髮，指控有客人對他們的按摩師毛手毛腳，這次業者自行蒐證，拍下男客人在按摩過程中伸出鹹豬手，摸女員工的小腿，當場被業者下逐客令，並且嗆明永不接待，事後把影片PO上網，提醒附近同業小心，避免又有女子被騷擾。

嘉義東區一間越式洗髮，指控有男客人在按摩過程中伸出鹹豬手。（圖／翻攝Threads_1999.10.05_）

事件發生在該越式洗髮店內，當時店內播放著輕柔的音樂，原本應是放鬆身心的場合，卻因男客人的不當行為變了調。業者表示，該名王姓男子在按摩過程中開始不安分，撫摸按摩師的小腿，這一幕被業者清楚拍下。店家當場要求他離開，而男子雖然口頭道歉，卻說出「別間店可以，我以為你們也可以，不好意思」的荒謬言論，讓業者感到十分憤怒。

廣告 廣告

該名王姓男子在按摩過程中不安分，撫摸按摩師的小腿，店家當場要求他離開。（圖／翻攝Threads_1999.10.05_）

業者解釋道，正是因為男子的這番話，讓她確信這絕非他第一次做出這種行為，因此決定公開此事讓大家知道。她描述了騷擾的具體情況：「我們趴著的時候，是這樣子趴著，然後他就是手是直接這樣抓，往後這樣抓，因為我們都會站在兩側這邊。」業者補充，男子被發現後雖然連聲道歉並承諾不會再犯，但她已明確表示不會再接待他。

當事員工不願報警，但她不願縱容客人騷擾員工，業者也決定公開此事，希望提醒周邊同行小心。（圖／翻攝Threads_1999.10.05_）

經調查後，店家發現這已不是王先生第一次有不當行為。業者在網路貼文中透露，王先生過去幾次消費時也曾毛手毛腳，但員工為了不讓事情擴大而選擇隱忍，未向上呈報。直到5月17日王先生再度上門，店家特別密切注意，才成功抓到他偷摸員工的證據。

業者表示，雖然當事員工不願報警，但她不願縱容客人騷擾員工：「混口飯吃所以她們也沒有想要把事情鬧大，告誡他們講過說，就是日後只要有再有這樣的行為，有這樣的事情發生，馬上就要講。」除了將王先生列入黑名單外，業者也決定公開此事，希望提醒周邊同行小心，避免類似狀況再次發生。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多 TVBS 報導

外籍男闖他人房間騷擾房客！業者「14年來第一遭」否認消極處理

遭控補習班未立案 闖同業店叫囂「被跟蹤」 反挨告

大雨肆虐！宜蘭蘇澳咖啡廳雨水灌進屋「淹至大腿」 文件、電器全泡水

網友怒控自助餐「三主菜便當」天價 業者：實收355元有誤會

