越式餐館友善蔬食 富有愛心弘法利生

越南籍配偶「裴子晴」，在20多年前、從越南嫁來台灣，跟著先生在台中定居。由於先生是太極拳老師，長期在彰化靜思堂社教班任教，因而跟著先生接觸慈濟人文，也帶著兒女參加親子成長班，耳濡目染下，了解茹素護生的重要。於是、她把自己經營的越南餐廳，加入了素食料理選項，鼓勵外籍人士一起吃素，還加入富有愛心店行列，推廣素食，也募心募愛。

28她是連續4年、榮獲全台米其林指南入選餐廳的料理主廚、裴子晴，也是嫁來台灣的越南籍配偶。 越南餐廳老闆裴子晴：「 嫁給老公之後，每個禮拜都會跟著老公去慈濟，所以都會有吃素的觀念，後來我就開餐廳之後，我會想說那(菜色)裡面，會有一兩道有素的，我覺得身體裡面少肉的話，感覺上比較輕鬆。」

這是女兒9歲時，參加慈濟親子成長班的情景，裴子晴跟著先生和孩子、接觸慈濟道場，善念萌發。「師姊你好，(我們今天要來收愛心竹筒)。」

去年4月，加入富有愛心店行列，裴子晴開設的越南餐廳，推素也募愛。 慈濟志工陳佳盈：「 她(裴子晴)的朋友 有的也是吃素的，所以她(朋友)來找她的時候，她當然要多推出這些素食，讓大家來吃素比較方便。」

慈濟志工黃美足：「 她(裴子晴)在推素的時候，第一件事情，她是選最天然的(食材)，再來她都自己親身去做一個試菜，試菜她覺得說營養也夠了，我在她身上看到那種的「我願意」。」

先生在彰化靜思堂社教班、教導太極拳，注重養生哲學的夫妻倆，不但樂活人生，更要吃出健康。 裴子晴的先生李明燦：「 透過這個(素食)飲食，倒是一個很好的(文化)交流。」

越南餐廳老闆裴子晴：「 推廣(素食) 讓大家有(護生)愛心，很好 這個也是很好的播種。」

結婚21周年此刻，夫妻倆和兒女、共同拍下全家福照片，洋溢在彼此臉上的笑容，因為愛、把幸福串在了一塊。

