越式KTV供同鄉開毒趴 老闆、2小姐被押

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〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康區中正北路上有越籍人士私下經營的KTV，並提供毒品讓同鄉開趴，警分局前往掃蕩，查獲上百包的二、三級毒品，以及高達1.5公斤的毒品原料，帶回9名男女，其中3位是失聯移工，依法移送後，丁姓老闆與旗下2小姐被羈押。

永康分局接獲線報，中山北路有私下經營的越籍人士專屬KTV，以不起眼的鐵皮厝為掩護，每天通宵達旦，舉辦毒品轟趴，蒐證後，報請地檢署指揮偵辦，於本月8日凌晨聯合友軍強勢攻堅2間緊鄰的店家，衝入包廂，逮住正在現場狂歡的男女。

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警方逮捕2家店的丁姓、黃姓老闆，以及越籍男女移工7名，並搜出二級毒品安非他命27包(毛重19.31公克)、愷他命29包(毛重26.78公克)，人贓俱獲。

另外，現場也查獲印著「Best Wishes」的毒品咖啡包24包(毛重總共58.66公克)、紅底花朵圖案毒品咖啡包71包(毛重總共362.93公克)，以及帳冊、磅秤、分裝袋、監視器設備與現金贓款逾4萬元等證物。

警方向上溯源，搜索丁姓老闆住處，再起獲安非他命19包(毛重11.88公克)、毒品咖啡包20包(毛重104.16公克)，更搜出高達4大袋的三級毒品「苯二氮類」原料(毛重1548公克)，以及現金贓款4萬4750元，成功在分裝、販售前攔截，避免繼續危害他人。

該KTV專門招攬越南籍移工進場消費，並提供多樣毒品施用，案經大橋派出所、偵查隊掌握關鍵線報，動員各所警力支援，並與刑大、保大，加上移民署台南專勤隊等共同成立跨單位專案小組，一舉成功攻破。

全案依毒品危害防制條例移送法辦，都是越南籍的丁姓主嫌與2名小姐經地檢署向法院聲請羈押獲准。

永康分局長洪宏榮說，打擊毒品犯罪是政府全力投入的重點工作，絕對「零容忍」，結合跨機關積極查緝，淨化轄區治安環境。

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