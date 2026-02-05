越式KTV夜夜毒趴 逮12移工

新市區一間非法越式ＫＴＶ破獲毒品轟趴，逮捕十二人、起出毒品及現金。 （民眾提供）

記者黃文記∕永康報導

永康警分局四日凌晨深夜出擊，掃蕩新市區一間非法越式ＫＴＶ毒品轟趴，持拘票及搜索票，當場逮捕十二名犯嫌 ，清一色都是越南籍男女移工，其中有五名為逾期居留外籍移工，並查獲二級毒品原料及毒品咖啡包等證物，全案依違反《毒品危害防制條例》等罪嫌送辦。

永康分局於一月中旬掌握線報，在新市區有一間不起眼的鐵皮屋，暗地非法從事越式ＫＴＶ，專供越南籍移工進入消費，夜夜通宵開毒品轟趴；為規避警方查緝，平時門禁森嚴，幾乎不對陌生人開放，設有層層關卡增加查緝難度，永康分局與善化分局、移民署台南專勤隊、保安警察第三總隊警犬隊及保安警察大隊特殊警力編組共同組成跨單位專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組經多日蒐證，於四日深夜零時許見時機成熟，持拘票及搜索票強勢攻堅，拘捕丁姓主嫌並查獲越南籍涉案人員總共十二人，過程中並動用緝毒犬起獲大量毒品，在舞池、櫃台、包廂等處，查獲二級毒品原料、毒品咖啡包一百六十八包、第三級毒品Ｋ他命四十二包、監視器設備、鏡頭及贓款新台幣十萬元整。