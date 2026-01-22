越往北台灣越濕冷！專家曝詳細溫度狀況：今天還有一整天的低溫
記者李鴻典／台北報導
記得保暖！氣象專家吳聖宇表示，今天(22日)還有一整天的低溫，越往北台灣感受就越濕冷，要到明天(23日)白天才會比較趨緩，怕冷的朋友要再忍耐一下，並且注意身體健康情況。
吳聖宇說明，台北氣象站在昨(21)日晚間22:00氣溫降到11.9度，正式達標強烈大陸冷氣團門檻(非四捨五入)，到今天(22日)清晨前最低降到11.4度，從過去24-36小時的降溫趨勢也可以看出這一波是先降到低點後，在很小的區間內(1-2度)內持續小幅震盪的類型，昨天白天相對濕度大概在70-80%之間，到昨晚來到80-90%的區間後，溫度就又下去了一點，但也是持續在小區間內上下起伏。
整體來看大致符合先前提到的幾點預期，首先是這一波冷氣團會冷很長的時間，溫度將會一直在小範圍內震盪，屬於溼度高偏向濕冷的類型，同時從冷平流的走向以及露點溫度的預報還有不利台北盆地輻冷發生(濕冷)的狀況研判應該是強烈大陸冷氣團等級的機會較高。
吳聖宇說，至於台灣本島今天(22日)清晨平地最低溫出現在中南部淺山區，包括雲林古坑的8.3度，高雄內門8.6度，嘉義竹崎8.7度，從觀測資料看起來應該跟雲林以南雲量仍較少，內陸淺山區靜風，局部輻射冷卻造成夜間山風冷空氣堆積有關，直接受冷平流影響的北台灣各縣市最低溫分別在新北石門富貴角8.7度，桃園楊梅8.9度，新竹湖口9.0度，基隆七堵9.6度等，反而比預期的高了一點(預期是7-9度)但也相差不遠。
高山地區(3000公尺以上)普遍降到0度以下，代表性的玉山站最低降到零下6.7度，符合先前700hpa的溫度場預報狀況，合歡山武嶺有傳出冰霰或雪的現象，玉山則有明顯的結冰跟霧淞，其他山頭應該也都有雪或冰霰、結冰。比較中海拔(1500-2000公尺)的山區最低降到0-2度間，以宜蘭太平山區為代表，不過似乎還沒有聽到出現冰霰或雪的消息。
海拔再低一點(1000公尺上下)的山區大概降到3-5度左右，以台北陽明大屯山為代表，這個溫度狀況也大致符合850hpa的0度線靠近北部近海的預測。
吳聖宇提醒，今天(22日)還有一整天的低溫，越往北台灣感受就越濕冷，要到明天(23日)白天才會比較趨緩，怕冷的朋友要再忍耐一下，並且注意身體健康情況。
