越怪消費者越愛？ 獵奇口味盲盒甜點掀話題

台北市 / 綜合報導

最近市場吹起一股「獵奇旋風」，各種突破想像的組合陸續登場，像是捷運站限定的生乳捲「盲盒」，出乎意料的「九層塔檸檬生乳捲」社群討論度超高。另外披薩和飲料店也都雙雙出奇招，包括香菜披薩跟榴槤拿鐵，都在競爭激烈的餐飲市場中，搏得聲量。

記者盧怡撰說：「通常您想到盲盒，可能覺得會是公仔或者是扭蛋，但現在就連「生乳捲」也都有盲盒。」蛋糕販賣機點選盲盒掃描QRcode，一整盒蛋糕掉了出來，看看這包裝打上了個大大的問號，得拉開紙盒口味才會出現，而現在討論度最高的這款，你吃的出來嗎。

民眾說：「酸酸的，就有檸檬的味道這樣子，檸檬塔那個，餡料的那個味道，九層塔檸檬？九層塔？所以是裡面那個東西是九層塔嗎？。」九層塔檸檬生乳捲社群討論度超高，民眾反饋，濃郁檸檬下的九層塔只是有點香氣，雖然不見得喜歡但比想像中還能接受，是捷運站機台盲盒限量款想吃還得碰運氣。

但最近市場可說是吹起獵食美食旋風，披薩上有五花牛起司乳酪不稀奇，大把大把香菜灑上頭，炸雞上面也來一點，氣泡水也能做成香菜口味，不論是到店還是外送熱度都很高，還有還有位置換到年輕人最愛的中山，街邊咖啡店推出特色飲品，榴槤拿鐵扎實榴槤內餡裝杯底，加上溫牛奶與咖啡攪拌攪拌，特色風味也讓人驚奇。

咖啡廳老闆Louis說：「創新的時代，很多人想要體驗不同口味的東西，這種比較奇特(口味)的美食，對於現在來講，很多年輕人會第一次聽到，然後會跑來做嘗試，它結合出來的味道也要符合好喝，好看，好拍。」消費市場競爭激烈，從熱食甜點到飲品，獵奇創意成為業者突圍關鍵，或許下一個驚喜口味，會在你意想不到的地方出現。

