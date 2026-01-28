越愛他越嫌你煩？這3星座男超吃欲擒故縱，你太黏反而被冷落
感情裡有時真的很微妙，有些人是你越在乎，他越想拉開距離；反而當你不那麼緊迫盯人，他才開始對你產生好奇。這種「越愛他越嫌你煩」的情況，在下面這三個星座男身上特別明顯。
處女座：理性派代表，最怕生活節奏被打亂
處女座男生給人的印象多半理性、自律，但也很愛挑剔。只要他覺得你干擾了他的生活步調，尤其是影響到他的個人空間或社交圈，就可能直接冷處理，連解釋都懶得說。處女男其實很需要屬於自己的時間，不論是興趣、朋友聚會，或單純一個人待著。
如果你打著「為他好」的名義，希望他多陪你、少出去，或催他更努力上進，他反而會覺得你管太多。就算是關心他身體、提醒早點休息，也可能被嫌囉唆。和處女男相處，別把全部重心放在他身上，保留自己的工作、興趣和社交圈。當他發現你沒有一直圍著他轉，反而會開始注意你在忙什麼，甚至主動靠近。
射手座：愛自由成性，你追越緊他跑越快
射手男在感情裡最怕被綁住，他可能今天還和你甜甜蜜蜜，隔天就跑去爬山看海。當你開始抱怨付出、要求陪伴，他只會覺得壓力很大，彷彿被情緒綁架。
在射手的世界裡，愛不是交換條件。你越想用感情留住他，他越想逃。他比較容易被幽默、自信、能獨立生活的對象吸引，能一起玩，也能各自精彩。某種程度上，他也容易對那種有點捉摸不定、很有自我風格的人產生興趣。
和射手男相處，與其一直噓寒問暖，不如先當他的玩伴。讓他覺得你不黏人、不查勤，有自己的生活，他反而會主動找你。你越若即若離，他越容易對你上心。
水瓶座：情緒一多就想退場，需要大量空間
水瓶男對感情常給人一種矛盾感：想有人陪，又怕太親密。你和他分享生活、談心事，他表面配合，心裡卻可能在想「這些為什麼要跟我說」。他不是不在乎，而是對情緒交流本來就比較不自在。
如果你常要求回訊、要他陪聊陪哄，他很快就會覺得煩。水瓶男理想中的關係是「需要時彼此都在，不需要時各過各的」，他很排斥情緒勒索或說教式溝通，更不喜歡被拿去跟別人比較。
和水瓶男相處，別什麼事都向他報備，也不要一直等他主動。當你把重心放回自己，過好自己的生活，他反而會開始注意你。
延伸閱讀
其他人也在看
威力彩6.9億拚fire老闆！「3星座」看到快接 有橫財入命
威力彩拚6.9億！ 命理點名3星座「橫財入命」旺翻天EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
小孟老師運勢／財神爺、月老同時來！專家揭「這星座」運勢最佳
生活中心／綜合報導1月28日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，獅子、射手、雙魚座業績突然暴增、收益獲利滿滿；在事業運勢上，獅子、處女、巨蟹座職場成就感十足，展現強大能力；感情方面，獅子、天秤、牡羊座桃情感生活圓滿，適合耍浪漫、發揮創意，為關係增溫。總體來說，「獅子座」無疑是三位一體的運勢王者，在工作、感情與財運上都有極佳的表現。民視健康長照網 ・ 17 分鐘前 ・ 發表留言
小孟老師運勢／小心荷包失血！1星座需合理規劃財源
生活中心／綜合報導1月27日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中牡羊座在感情方面，有望認識心儀對象；巨蟹座在工作方面，有新的發展機會；至於財運，「這星座」需合理規劃財源，以免荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「桃園之星」一週運勢1/26~2/1天秤才華展現
牡羊座 牡羊座社交活躍的一周。人脈拓展，忌透支精力。本周牡羊們的社交宮活躍魅力大增，有機會結識背景多元和思維新穎的朋友，或加入有活力的團隊。但需注意個人精力分配，避免因過度應酬影響主線任務。財務有團體活動開銷，健康注意神經系統。愛情是即興合奏。 金牛座 金牛座壓力累積的一周。責任在肩，紓解桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2月愛情關鍵月！桃花最旺星座Top3，有人把愛走向成熟、天秤告別曖昧
2026 年 2 月桃花運排行榜姊妹淘 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
鐵窗關不住真愛／人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚 Toyz變身台灣女婿驚奇重生
香港籍網紅Toyz 2021年被查獲涉嫌透過網路販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞。前年5月16日入獄，獄中編號3469，至今已經服刑超過1年9個月了。已是階下囚的Toyz近日卻爆出喜訊。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 56則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 3則留言
籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心 虛心反省：哏跑過頭
美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101，創舉引發全球關注，卻也吸引部分民眾模仿攀爬，台北101董事長賈永婕在Threads呼籲不要隨意攀爬，將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，用詞掀起性別爭議；她下午虛心反省「講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭」，強調初衷是安全提醒，不是任何不尊重。鏡新聞 ・ 12 小時前 ・ 141則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 482則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 20 小時前 ・ 16則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 1 天前 ・ 8則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 170則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
張又俠落馬攻台夢碎？前第七艦隊艦長認證：黑潮對沖季風 美軍都不敢打
中共中央軍委副主席張又俠落馬，引發外界對解放軍攻台戰力變數的熱議。前國大代表黃澎孝直指共軍封台登陸是「笑話」，強調台灣缺乏大規模登陸海灘。他引述美軍二戰「堤路計畫」因地理限制而放棄，並揭露台灣海峽「黑潮北流、季風南吹」導致浪高逾三公尺的險惡海象。黃澎孝認為，在地形與海象雙重阻礙下，共軍登陸作戰根本是異想天開，此次高層震盪更被視為對攻台兵權的重大打擊，凸顯其戰略困境。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 78則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 153則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4則留言
台積電狂賺只是開始！它持股結構曝光 難怪績效這麼猛
台積電法說會後迎接好消息，包括第四季台積電稅後純益達新台幣5,057億元、年增35%，為連續第7個季度實現雙位數成長；國泰投信分析，在台積電財報表現超乎市場預期下，台股後市成長機會仍可期；旗下持有逾4成台積電的國泰台灣科技龍頭(00881)，有望成為投資人的新春開工紅包。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6則留言