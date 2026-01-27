越戰下的生死之交！美三兄妹大海撈針 奇蹟重逢53年前泰國救命恩人

當雙方終於見面的那一刻，積壓了53年的情感瞬間潰堤。（翻攝自鮮新聞）

泰國烏汶府昨（26日）上演了一場感動無數人的重逢奇蹟。來自美國的巴特蘭家三兄妹：66歲的大哥勞爾、63歲的二姊麗莎以及62歲的小弟馬克，懷抱著僅存的一絲希望，跨越重洋回到泰國，只為了尋找1位53年前在越戰期間對他們有救命之恩的泰國男子「阿潘（Poon）」。儘管這場尋人任務被視為大海撈針，甚至機會渺茫，但在當地媒體與市長的熱心協助下，這份橫跨半世紀的恩情終於得以延續。

根據泰媒《鮮新聞》報導，故事要追溯回1971年越戰時期，三兄妹的父親肯尼思當時是美軍士兵，同時擔任美國空軍電視台的主播，奉命派駐泰國烏汶府，一家人也隨之遷居當地。在那段動盪的歲月裡，他們結識了在機場以踩三輪車為業的阿潘。阿潘不僅協助他們安頓生活，更在長達13個月的時間裡，像親人一般悉心照料當時年幼的三兄妹。

這份情誼在一次驚心動魄的經歷中昇華為生死之交。馬克回憶，當年全家受邀前往寮國參加婚禮，不料遭遇越共游擊隊騷擾，對方甚至持刀企圖傷害他們一家。危急時刻，阿潘奮不顧身擋在前面，將他們拉出險境，並由阿潘的妻子將他們藏匿於寺廟中。隨後，阿潘連夜帶著他們逃離寮國，就在他們離開後的隔天清晨，越共便折返搜查企圖滅口。那是阿潘第一次救了他們的命。除此之外，曾是拳擊手的阿潘，在他們於烏汶就學期間，還傳授泰拳供他們防身，這份技能讓三兄妹受用至今。

1972年，巴特蘭一家返回美國，隨後因種種因素與阿潘斷了聯繫。隨著父母相繼離世，三兄妹對這位「泰國親人」的思念卻日益加深。直到53年後的今天，他們決定重返舊地展開尋人任務。然而，任務艱鉅程度超乎想像，他們不知道阿潘的全名，僅知道舊名「Poon」，且阿潘現已改名為「Kwan」，加上搬離原住處多年，尋獲機率幾乎為零。

幸運的是，在烏汶市市長皮薩雅與熱心記者的奔走下，經過3天抽絲剝繭的調查，終於確認阿潘尚在人世，現年80歲，居住在四色菊府的坎塔拉羅縣。

當雙方終於見面的那一刻，積壓了53年的情感瞬間潰堤。儘管歲月在彼此臉上留下了痕跡，但他們仍一眼認出了對方，兩家人相擁而泣。阿潘激動地依照伊善傳統習俗，為三兄妹繫上白線祈福接風。

為了報答當年的養育與救命之恩，三兄妹安排阿潘前往醫院接受全面的健康檢查。（翻攝自鮮新聞）

為了報答當年的養育與救命之恩，三兄妹安排阿潘前往醫院接受全面的健康檢查，並承擔治療白內障與聽力障礙的所有費用。馬克感性地說，阿潘就像是父親的兄弟，也是他們在泰國的家，「儘管時間過去了53年，但烏汶人溫暖的泰國心依舊沒變，這場重逢證明了奇蹟真的存在。」而阿潘也對這份跨越半世紀仍未被遺忘的情誼感到無比自豪與欣慰。

