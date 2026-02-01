越投資自己，自卑、嫉妒都會消失！你會把注意力放在自己優秀的模樣，根本沒時間在意他人

示意圖，非當事人。圖／達志





我二十幾歲的時候，特別迷戀名牌包。因為沒有能力可以買新品，所以就在中古網站上努力地翻找。不管找了幾個月，我想要買的那一款名牌包都是斷貨狀態。

一看到罕見的「斷貨」字眼的瞬間，想要擁有的心就像雪球那樣越滾越大。到底是多受歡迎才會賣到一個不剩呢？最後，我持續存了好幾個月的薪水才買到一個名牌包。

生平第一次背名牌包，我覺得自己變得更有有魅力了，身邊的人看我的眼光也好像變得不一樣了。但這種幸福的錯覺大概只有一周吧。某一天，我背著這個名牌包從擠滿人的捷運車廂走出來時，雙腿已經發軟無力時，突然發現包包旁邊好像被割了一刀。原來我剛剛遇到了小偷。

當天我哭哭啼啼地回到家後，飯也沒吃就這樣熬了一夜。後來我雖然有去店家修理這個名牌包，但已經留下痕跡的包包就連去社區超商也不想背出去。最後，這個名牌包在衣櫃內躺了好幾個月後，就送給妹妹了。

那時候，我徹底領悟了。不管多麼昂貴的名牌只要壞掉一次，就不可能再用，被劃了一刀的名牌包就算用來買菜也不行，結論就是剩下的只有自己的身體。於是，我下定決心：「不是使用名牌，而是讓自己變成名牌。」我的身體不可能被誰偷走，也不可能壞掉。如果我要花錢的話，那把錢花在自己身上應該是明智的選擇吧？

某一天，一位關係不錯的後輩問我意見。她喜歡上相親時遇到的一位男性，想知道要怎樣做才能讓那位男性對自己產生興趣。

「妳試著提高自己的水準到滿意的程度吧，對方的想法一點也不重要。」

我建議後輩要積極地投資自己。結果，那位相親認識的男性對後輩並不感興趣，最後兩人的關係就不了了之了。

後輩把這件事情當成一個轉折點，開始對自己導入自身名牌化的一連串計畫。她不再關注名牌包和名牌鞋子，而是開始把注意力放在自己身上。後輩原本就長得很高，她丟掉根本不需要穿的高跟鞋，改成平底鞋，同時也開始進行青春痘治療。加入讀書會，一週閱讀兩本新出刊的書籍。週末的話，會去參觀展覽會。一有空就去學習體育舞蹈，徹底撕掉舞盲這個標籤。

就這樣過了幾個月。後輩完全擺脫過去那個只看時尚雜誌，不停買名牌包的自己，如今她已經搖身變成自己夢想中的理想樣子。因為她內在的東西變多了，所以無論跟誰見面總是自信滿滿。

周圍的熟人們看到她變得越好越棒之後，也開始幫她介紹符合她水準的男性。當我們把自己變成名牌，會遇到的男性水平也更上一層。投資自己之後，我們遇到人生伴侶的範圍也越來越廣。就像電視劇中會偶然遇到優質男性。

會愛上在森林中沈睡的公主的王子再也不會存在了。千禧世代的王子們討厭那個沒什麼大腦，會直接吃陌生老奶奶給的蘋果的笨蛋公主。千禧世代的公主則是如果有遇到王子很好，但沒有遇到也不會感到遺憾。

對自己的投資價值最高

我這樣說的話，可能會有人舉牌抗議說這是把人商品化。可是努力投資自己，把自己變成名牌，其實都是為了自己。會主動發展自己外在和內在的人，他們的人生比不這樣做的人更幸福是無庸置疑的。

投資在自己身上的報酬率是最高的。股票或不動產等投資都有變動性和危險性，但投資在自己身上的東西絕對不會消失，且終生受用，更重要的是還保障收益率。要記住一點的是越投資自己，自卑感、嫉妒心、猜忌心等都會慢慢消失。因為你會把注意力放在自己重生後自己優秀的模樣，根本沒有時間去在意他人。反而為了自己的成長，會真心地替他人的成就感到開心，彼此求同存進，共同發展。

但是許多人完全誤會投資自己的意思。就像以前的我錯誤地認為買名牌包或可以穿出來炫耀給他人看的衣服、配件就是對自己真正的投資。

那些人應該是遇到下雨天時，會把無法計價的自己當成冒牌貨拋在腦後，而把那個價值幾百萬名牌包抱在胸前拼命跑吧？

包包、手錶或配件等有可能馬上壞掉或被偷，但我們的身體和精神會留下來。因此，通過買名牌來提升自己外在價值這件事情等自己內在能力確實提升之後再來買也不遲。這也就是在買名牌之前先把自己變成名牌的原因。

＃不需要靠山，我就是名牌

(本文摘自《不必口吐荊棘，也能自信鋒利》，采實文化出版，沈熙正著)





