越捷航空0元機票最後倒數2天 慶新航線開通再奪東協觀光大獎

為了慶祝越捷航空在亞太地區新航線的開通及近期榮獲國際殊榮，越捷航空宣布特別優惠活動，提供數千張最低新台幣0元（未含稅金與手續費）的Eco經濟艙機票。

越捷航空表示，即日起至31日，旅客可透過越捷航空官網 或 Vietjet Air 官方APP預訂，適用於越捷航空全航線，包括越南國內航線，出發期間為 2025 年 12 月 1 日至 2026 年 5 月 27 日（實際可搭乘時段依航線而異）。台灣旅客可把握機會，預訂從台北、台中及高雄直飛河內、胡志明市與富國島的航班，開啟年底假期或新年探險之旅。此外，越捷航空於每月2日與20日提供商務艙與 SkyBoss 艙等票價最高8折優惠，並於全年推出各式優惠活動。

越捷航空副總裁兼財務長胡玉燕芳（Ho Ngoc Yen Phuong）表示：「秉持讓每個人都能輕鬆飛行的願景，越捷航空將持續擴展航線網絡、創新服務，並在全球舞台上展現東南亞的活力與多樣性。」越捷航空正不斷拓展其國際航線版圖，強化其作為全球經濟與文化交流橋樑的角色，並持續深耕亞太市場，同時積極籌備進軍歐洲及美洲等主要市場。

看好日本旅遊市場的無限潛力，台灣虎航日前則宣布將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本和台南-沖繩等3條新航線。其中，熊本除了是飛航日本的第23個航點外，台南-熊本更是台灣虎航首條從台南出發的國際航線，藉此強化台灣虎航航網的佈局優勢，並深化台灣與日本之間的航網密度，提供日籍旅客更豐富的航點選擇，輕鬆進行深度台灣行。

