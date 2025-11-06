越捷0元機票又來了 ! 要省錢11/10前快上網搶票

迎接歲末旅遊熱潮，越捷航空特別推出為期一週的「新台幣0元機票」優惠活動。越捷航空提供



為迎接歲末旅遊熱潮，越捷航空（Vietjet）特別推出「新台幣0元機票」優惠活動（未含稅金與手續費），讓台灣旅客以最超值價格暢遊越南。同時，越捷也將亮相明(11/7)日開展的2025 ITF台北國際旅展，以多重驚喜、豐富活動與好禮帶來滿滿歡樂能量。

此次0元機票優惠，即日起至2025年11月10日止，旅客可於越捷官網（www.vietjetair.com）或官方APP購票，適用於台北、台中、高雄出發前往越南熱門城市（包含河內、胡志明市、富國島等）的所有航線之Eco經濟艙艙位。優惠機票適用出發期間為2025年11月25日至2026年5月27日（各航線適用日期不同，國定假日除外），正是台灣旅客以超值價格，探索越南多彩城市、熱帶海島與深厚文化魅力的最佳時機。

此外，越捷每月2日與20日同步推出SkyBoss艙位8折優惠，旅客可享10公斤手提與30公斤托運行李額度，以及尊榮登機服務、專屬休息室等多項尊榮禮遇，讓旅程更加舒適愜意。

為與旅客近距離互動，越捷將於11月7日至10日亮相台北南港展覽館舉行的台北國際旅展，以熱情活潑的品牌形象呈現越南風情。現場設有互動遊戲、現場表演與抽獎活動，旅客有機會獲得最高100%機票折扣優惠碼與多款限定好禮與紀念品。

越捷航空表示，台灣為越捷航空的重要國際市場之一，越捷持續以多元航線、超值優惠與愉快的飛行體驗，滿足台灣旅客的探索熱情，並透過越南樞紐航網，連接亞太地區眾多熱門旅遊目的地。

