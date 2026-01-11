越搓越短命！暖暖包先別急著丟 揭隱藏「2實用功能」讓你用到夏天

生活中心／施郁韻報導

暖暖包用完別急著丟棄。（圖／資料照）

近日天氣寒冷，不少人拿出暖暖包出來保暖，成為外出必備的防寒小物。許多人不知道的是，暖暖包用完別急著丟棄，還有2大功能。

暖暖包發熱，並非摩擦的關係，而是利用鐵粉氧化（生鏽）的放熱反應原理。因此若是狂用手搓暖暖包，只是在害它壽命變短，很快就變不熱。

據環保署官網資訊，市售暖暖包主要成分包含鐵粉、活性碳、鹽、吸水性樹脂等，原理是鐵粉接觸到外界的空氣與水氣，開始氧化產生熱，鹽則可催化鐵的氧化，目前沒有適當的技術可以將其回收再利用，若任意棄置恐有環境污染風險。

環保署指出，暖暖包含有活性碳，具有除臭、防潮的功能，可放在衣櫃、鞋櫃等地方使用，此外，暖暖包也能去除空氣中的異味，讓空間更清新。若沒有該需求，暖暖包用完就丟入垃圾袋，送至焚化爐妥善處理。

