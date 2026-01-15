「越擦越上癮」的好氣色潤唇膏推薦！不挑膚色、淡顏系女孩最愛，嘴唇自帶高級濾鏡光

（圖／品牌提供）

最高級的妝容就是「看起來沒化妝，氣色卻好得驚人」，在忙碌的日常中，我們追求的不僅是色彩，更是唇部肌膚的舒適度與健康光澤。妳是否也曾遇過唇紋卡粉、或是素顏擦唇膏顯得突兀的窘境？真正的精緻，藏在細節的滋養裡。今年許多品牌紛紛推出結合「高效保養成分」與「透亮薄紗色彩」的潤唇膏，不僅能在一抹間隱形乾燥唇紋，更能隨唇溫變幻出最貼合膚色的自然紅潤。無論是運動健身、早八通勤，還是法式懶人妝，這些「越擦越上癮」的潤唇膏，將成為妳提升氣場的祕密武器。

PAUL&JOE 西洋菊柔光透潤唇膏

淡顏系女孩專屬唇彩，打造輕甜法式裸唇。以若隱若現的光澤薄紗包覆雙唇，透亮的色澤與唇部原本的色調相互融合，呈現宛如天生般的潤澤好氣色。獨家「雙融油脂配方」在接觸到唇部的瞬間即軟化溶解於雙唇，均勻完整的覆蓋唇形，「長效薄膜科技」能緊密貼合於雙唇，長時間不掉色不暈染，整天維持鮮明光亮的唇妝效果。

廣告 廣告

PAUL&JOE 西洋菊柔光透潤唇膏(不含盒) 全10色／650元（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

10款低飽和色調顯白不挑膚色，各種場合或穿搭都有適合的色選，也適合素顏、淡妝、運動時使用，輕輕一抹雙唇水嫩Q彈，打造甜而不膩的淡顏系唇彩。唇膏盒也可以挑選喜歡的款式來搭配，為唇膏穿上甜美春裝。適用於西洋菊高光持色唇膏、西洋菊柔光透潤唇膏、貓咪珍珠光護唇膏、貓咪保濕護唇膏、貓咪防曬護唇膏 SPF 25 PA++、貓咪潤色護唇膏。

PAUL&JOE 奢光金西洋菊唇膏盒／620元、甜情蜜意限量唇膏盒 3款／310元（圖／品牌提供）

NARS 激情過後嫩唇膏

那支讓全球女性為之瘋狂的嫩唇膏回來了！以繽紛糖果色彩為概念重新詮釋經典潤唇體驗，為雙唇帶來長達 24 小時的深層保濕，同時綻放輕透、誘人的光澤感。柔滑如奶油般的潤唇質地，輕盈貼合雙唇，帶來舒適、不黏膩的光澤感。配方蘊含玻尿酸微晶球，讓雙唇隨時保持水潤飽滿狀態，保濕、豐唇、撫平唇紋一次到位。每一次上唇，都是令人意猶未盡的感官享受。

NARS 激情過後嫩唇膏（圖／品牌提供）

除了每次上市都被點名入手的 #277 ARAGON、#888 DOLCE VITA、#777 ORGASM 等經典暢銷色回歸，本次全新升級更加入 #236 STARGAZE 的低調柔粉色，特別適合冷肌膚色，以及 #259 MISEDUCATION 冷暖肌皆能駕馭的莓果色調。

一擦顯嫩，輕鬆打造自然氣色。（圖／品牌提供）

La Mer 修護晶燦潤唇膏

去年底上市即熱賣的修護晶燦潤唇膏，潤色同時滋養的美唇好評不斷，今年更高訂頂級的夢幻新色「牡丹與楓紅」，為新的一年獻上精緻時髦的潤唇選擇，感受來自深海的奢養之吻。修護晶燦潤唇膏特別注入撫紋青春胜肽與明星成分「奇蹟活凝金萃TM」，同時運用溫感釋放科技，讓奢養精華油隨唇部溫度滲透，帶來長效潤澤。配方更含修復發酵精華，使雙唇水嫩撫紋、不黏膩。

La Mer 修護晶燦潤唇膏#5 Petal 牡丹、#6 Terra 楓紅／3,300元（圖／品牌提供）

媚比琳 水嘟嘟蜜光潤唇膏

採用多重保濕配方，讓雙唇保濕零唇紋，添加西印度櫻桃與玻尿酸萃取，能有效撫平乾唇，使唇部保持滑順、潤澤卻不假潤。擦第一層清透保濕，第二層半飽和滋潤，第三層疊擦即可呈現高顯色光澤唇妝，越擦越水光，輕鬆展現嘟嘟感。Q彈顯嫩6色選都擁有絕美輕透光澤，打造嘟嘟感水光唇，是日常提氣色必備唇膏！主打色為04嘟嘟櫻桃、05嘟嘟白桃。

媚比琳 水嘟嘟蜜光潤唇膏 2.8g／439元（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

連髮絲都在發光！復刻張員瑛「財閥家千金」髮質，4個全方位養護術讓每根頭髮都自帶仙氣

宋慧喬、ROSÉ化妝包都必備這個！用氣墊拍出韓國巨星同款「高級奶油肌」，網友好評優點全彙整

「比別人漂亮一點」的10個自律小習慣！最好的保養品是情緒穩定與早睡早起，養出由內而外的高級美