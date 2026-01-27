越早退虧越少！國內線連假退機票 分級收費「最高30％」

國內線連假疏運、臨時加開班機、主管機關備查優待等機票，未來退票手續費採級距收取。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕為鼓勵旅客儘早確認行程、提升機位使用率，交通部今天(27日)公告修法，將針對連假疏運期訂有使用限制機票實施「退票費用分級制」，於航班起飛前區分3個不同階段，酌收10至30％費用。新制3月9日起生效，並自勞動節連假起實施。

交通部民航局說明，對於3天以上連假疏運期間的機票，航空公司會於機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，現行民眾如欲退票，需於班機起飛前辦理，支付最多10％退票費用。

針對訂有「逾期作廢」使用限制的機票，民航局著手修正「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，建立退票費用級距制度，退票費用將依航班起飛日分為「前7日以上」、「前1日至6日」、「當日航班起飛前」3階段，分別得酌收最高上限不得超過票面價10、20及30％。

民航局表示，連假離島機位需求集中，部分旅客為確保行程順利，可能預先訂購不同航班機票，致部分機位遭提前占用，影響疏運效率及其他旅客購票權益。此次修法，是要鼓勵旅客儘早確認行程，讓未使用機位及早釋出給真正有需求的旅客，減少候補人數。

民航局說明，考量政策宣導期及相關作業準備，修正公告生效日配合勞動節連假管制航線售票日程，今年3月9日生效，並自勞動節連假起正式實施，將督導航空公司加強宣導及資訊揭露，亦提醒民眾購票前詳閱機票使用規定，維護自身權益。

此外，這次修正亦將航空公司原本內部已普遍採行的不可抗力退票處理機制明確納入契約內容，旅客因天災、奔喪或個人疾病等不可歸責事由導致無法搭機時，於航班起飛前通知航空公司，並於退票時提供相關證明文件者，得免收退票費用。同時，為確保國內線票價優待制度公平適用，這次修正亦明確規範具有國內線優待票價資格旅客須出示相關身分證件正本。

