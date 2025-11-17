越晚越冷！北台灣氣溫漸下降「整體感受溼冷」迎風面水氣偏多

氣象署表示，今天（18日）東北季風影響，北台灣氣溫逐漸下降，感受溼冷，到了晚上各地溫度會再下降，迎風面水氣偏多，4縣市豪雨特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天（19日）持續受東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，水氣逐漸減少，周四、周五（20日、21日）北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，迎風面雨區縮小。

氣象署表示，今天（18日）東北季風影響，北台灣氣溫逐漸下降，感受溼冷。（圖取自中央氣象署網站）

東北季風影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨或豪雨，大台北有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

（圖取自中央氣象署網站）

東北風明顯偏強，今日上午至明日晚上苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。

今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、馬祖易有長浪發生，目前新北（富貴角）已觀測到4.5米的浪高，請注意。

今天（18日）東北季風影響，北台灣氣溫逐漸下降，整日溫度介於16～19度，感受溼冷，外出請注意保暖並記得攜帶雨具，中部及花東清晨低溫為19、20度，高溫也略下降到22～24度，而南部天氣變化仍不大，清晨為21、21度，高溫為27、28度，不過到晚上各地溫度會再下降；降雨方面，迎風面水氣偏多，桃園以北及宜蘭為陰雨的天氣，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，另外竹苗、花東及恆春半島亦有零星降雨機率，而中南部地區仍為多雲到晴。

氣象署預報，東北季風影響，感受偏冷，明天、周四清晨應留意低溫。明天（19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；水氣逐漸減少，北部、宜花地區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

低溫預測為中部以北、宜蘭15～17度，南部、花東17～18度；高溫預測為北部及宜蘭16～18度，中部及花東21～23度，南部25～27度。

周四、周五（20日、21日）東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；迎風面雨區縮小，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周四、周五低溫預測為中部以北及宜蘭15～16度，南部及花東17～18度；高溫預測為北部及宜花19～21度，中部及台東23～25度，南部25～27度。

周六、周日（22日、23日）東北季風稍減弱，各地氣溫漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大；水氣再減少一些，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六、周日低溫預測為台灣各地18～21度；高溫預測為宜花25～26度，西半部及台東26～30度。

下周一（24日）東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續，其他地區則為多雲到晴。

低溫預測為台灣各地19～22度；高溫預測為北部及宜蘭23～25度，中部及花東26～29度，南部28～30度。

撰稿：吳怡萱