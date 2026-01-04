越晚越冷！清晨最低溫6.5度 強烈大陸冷氣團下半天報到

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏6.5度。氣象署表示，今天（5日）各地清晨依然偏冷、日夜溫差大，白天北部、宜蘭氣溫略降，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣溫將進一步下降。明天天氣如何？氣象署指出，明天（6日）強烈大陸冷氣團影響，氣溫逐漸下降，周三到周四（7日到8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部白天有陽光時感受溫暖，日夜溫差大。

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

今日清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，目前嘉義、雲林已出現能見度不足200公尺的現象，彰化、台南能見度亦較低，請注意。

東北風增強，今日下午至明日晚上新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（5日）輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷、日夜溫差大，清晨低溫西半部及宜蘭11～14度，花東16～17度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山區或河谷有10度以下低溫發生的機率，應注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒，白天北部、宜蘭氣溫略降，最高溫約20～22度，中南部高溫約24～26度，花東約23～24度，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣溫將進一步下降；降雨方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加，其中桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。

氣象署在臉書預報，強烈冷氣團報到，今天開始溫度一路下降，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，一月上半台灣氣溫普遍偏低；高山夜間路面易結冰，行車用路請注意路況安全。

明天（6日）強烈大陸冷氣團影響，氣溫逐漸下降，東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨後轉多雲，新竹以南地區為多雲到晴。低溫預測為中部以北、宜蘭10～13度，南部、花東15～17度；高溫預測為 北部、宜花15～22度，中南部及台東21～25度。

周三到周四（7日到8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部白天有陽光時感受溫暖，日夜溫差大，周五到周六（9日到10日）強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫回升，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大，周日（11日）輻射冷卻持續影響，各地早晚仍冷，西半部日夜溫差大；環境轉乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周三到周日低溫預測為中部以北、宜蘭9～13度，南部、花東13～16度。周三到周四高溫預測為北部、宜蘭16～18度，花東18～22度，中南部21～24度。周五到周日高溫預測為北部、宜蘭18～21度，花東19～22度，中南部22～26度。

下周一到下周三（12日到14日）冷空氣及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚偏冷，西半部日夜溫差大；各地天氣多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨。

