越晚越冷！今下探10度「今年最後一波冷氣團」 高山可望下雪

今天越晚越冷，高山可望下雪，請民眾注意保暖。圖／資料照

今天（25日）天氣越晚越冷，中央氣象署指出，由於大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北部及宜蘭氣溫越晚越冷。今年最後一波冷氣團報到，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、霰或結冰的機率。

氣象署說明，明天（26日）大陸冷氣團南下及影響，中部以北及宜花天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；水氣較多，桃園以北及宜蘭地區有廣泛降雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，中部、東部3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、其他固態降水或結冰的機率。氣象專家賈新興則說，高山地區（3000公尺）左右的氣溫和水氣比之前預報的更加有利降雪現象的發生，合歡山有雨夾雪的機率，不排除拉拉山及太平山也有降雪發生的機率，時間點落在今天深夜至明天清晨。

週末兩天（27、28日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

未來一週天氣預測。圖／中央氣象署

氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會撰文指出，今天到週六有大陸冷氣團壟罩，北部、東半部有局部短暫雨，北台濕冷；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷；山區偶有零星降雨的機率。今天北台氣溫驟降、越晚越冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫即可降至10度左右。

氣象專家林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」也提醒在降雨方面，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲的天氣。



