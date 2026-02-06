越晚越冷！今年最強寒流＋鋒面一起報到 「氣溫溜滑梯」最凍剩6度

今年首波最強寒流即將報到，低溫下探6度。圖／攝影劉耀勻

今天（6日）晚上開始變天，越晚越冷！中央氣象署指出，今天受到鋒面的影響，局部地區會有短暫下雨，明天週六（7日）寒流南下，氣象專家林得恩表示，這是今年最強的一波寒流，影響時間也很長，台灣本島平地最低溫可能下探6度以下，請民眾一定要做好保暖準備。

氣象署指出，今天受鋒面水氣影響，各地雲量增多，北部及宜花地區有短暫雨，中南部山區、台東、恆春半島也有局部短暫雨勢，中南部平地雲量多，偶有零星飄雨或小雨。

明天寒流南下，氣溫溜滑梯由北往南下降，北台灣、馬祖白天就明顯變冷，中南部白天也會轉涼，各地都是越晚越冷；北部、東半部及中南部山區有短暫雨，中南部平地降雨機率則逐漸降低。

寒流週六報到，全台有感。圖／中央氣象署

林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」發文指出，這次的寒流影響延時長，估計前後可達3至3.5天，且影響範圍大，降溫顯著，全台有感，尤其是台南以北、基隆、宜花及金馬地區天氣降溫最為顯著，其它地區氣溫也普遍下滑，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些，低溫降至10度以下區域範圍持續擴大。

林得恩說，這波寒流強度很強，最冷時段會落週日（8日）到週一（9日）這段期間，此波強冷空氣型態是整天都冷，先濕冷、後轉乾冷。下週二（10日）環境水氣減少，僅東半部地區及恆春半島還有零星短暫雨；西半部受輻射冷卻影響，沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探6度以下。

氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會撰文指出，週日清晨至下午、北台零度（雪）線的高度下降至1200公尺上下，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山頂逼近零度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件略嫌不足。

臉書粉絲頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，週六至下週一日夜溫差也會非常劇烈，單日溫差可以來到10度。而且下週僅回溫1、2天，又會有另一波冷空氣南下，但強度應該不到寒流等級，北台灣影響較大。



