即時中心／林耿郁報導

今（31）天鋒面通過，中部以北、宜蘭地區降雨區域較廣，有短暫陣雨；花東地區、恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，南部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用。

氣象署預報，鋒面通過後，東北季風增強、大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉涼，白天高溫約17至21度，中部及花蓮高溫約21至23度，南部及台東高溫約23至26度。

隨著冷空氣進一步南下，各地越晚越冷，夜晚清晨中部以北、宜蘭低溫普遍約13至15度，南部及花東約16至19度，整體感受較為濕冷，請適時增添衣物以免著涼。

廣告 廣告

若溫度與水氣條件配合，今晚起中部以北及宜蘭、花蓮三千公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

離島天氣：澎湖陰短暫雨，17至20度，金門陰短暫雨，12至16度，馬祖陰短暫雨，11至14度。

今晨至上午，西半部地區及金門易有低雲或局部霧影響能見度，行車用路請注意安全，交通往返請留意最新航班資訊。

東北風增強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及各離島，有局部平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，海邊活動請多加留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日鋒面通過及東北季風增強，或大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南短時間可能達「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／越晚越冷！今鋒面通過冷氣團抵達 高山有望降雪

更多民視新聞報導

東北風減弱白天回溫！週六鋒面殺到 北台轉濕冷低溫再下探

今天氣穩定！明冷空氣報到轉濕冷 下週二才回穩

週六鋒面南壓 全台降雨增加！專家曝「降雪」時間

