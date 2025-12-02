越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升

今12度低溫來襲，持續冷三天。（圖／方萬民攝）

越晚越冷！氣象專家林得恩指出，今（3）日，受東北季風挾冷空氣南下影響，台灣中部以北、宜花地區氣溫明顯轉涼，且愈晚愈冷；預估今晚至明日清晨降溫會是最為顯著，北部及東北部地區低溫約14至16度，沿海空曠等局部地區最低溫還會再降個2度。另一方面，今日水氣最多，降雨機會較大，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區留意較大雨勢；明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。

今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。

廣告 廣告

各地區氣溫為：北部21至13度、中部15至26度、南部16至29度、東部15至26度。

最新模式模擬顯示，明日、週五（4、5日）水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；明日、週五的清晨，苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。與上月最強一波類似，仍屬「東北季風」、未達「大陸冷氣團」標準，但今起三天北台明顯轉冷，明後天清晨其他地區因「輻射冷卻」加成、亦偏冷，應注意保暖。

最新模式模擬顯示，週六、下週日（6、7日）「東北季風」減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；週六清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升。下週一（8日）「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下週二(9日)季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。

另一方面，最新歐洲系集模式模擬顯示，週末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

清潔員送電鍋給拾荒婦淪貪污犯 Cheap轟司法僵化「法律在懲罰好人」

曾誇口沒問題！900萬國際旅客人次恐難達標 觀光署擬調整「金福氣」吸重遊客

大竹國中學生暴增明年恐破1200人 教育局研議解方