越晚越冷！低溫恐下探12度 颱風天琴最快明生成、對台無影響

全台受東北季風影響各地天氣逐漸轉冷，空曠地區甚至可能降至12至13度。（本刊資料照）

中央氣象署表示，受東北季風影響，今（25）日各地天氣逐漸轉冷，北部、宜蘭及花蓮白天高溫僅21至22度，中南部及台東約25至28度。入夜後冷空氣更明顯，中部以北及宜蘭低溫將下降至15至17度，南部及花東約18至19度，提醒民眾早出晚歸需留意保暖。

中央氣象署表示，受東北季風影響，今（25）日各地天氣逐漸轉冷。（翻攝自臉書報天氣 - 中央氣象署）

北部局部降雨 越晚越冷、中部以北恐探14度

今天宜蘭有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。清晨桃園亦出現零星降雨。

氣象署指出，今晚至明（26）日清晨為本波最冷時段，中部以北低溫下探14至16度，西半部空曠地區甚至可能降至12至13度；離島方面，澎湖19至22度、金門15至22度、馬祖15至18度。

西半部多雲時晴 周三短暫回暖

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中分析，今晨觀測顯示東北季風南下，使北海岸、北部山區及東北部有零星降雨；但最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，東半部降雨將由北往南逐漸停止，西半部多雲時晴，中南部白天仍舒適、早晚偏涼。

明（26）日東北季風減弱，各地天氣轉為晴朗穩定，苗栗以北部分平地清晨可能出現13度的低溫。

周四（27日）新一波東北季風抵達，迎風面降雨機率再度提高；周五（28日）水氣東移後天氣轉乾。周末（29、30日）受大陸高壓影響，全台晴朗穩定，日夜溫差大，清晨平地最低溫有機會下探12度。

中南部清晨易起霧 行車需特別注意

吳德榮提醒，本週中南部地區清晨容易出現局部霧，影響能見度，駕駛外出應提高警覺。

颱風「天琴」即將生成 對台灣無直接影響

熱帶性低氣壓預估今晚至明晨有機會增強為輕度颱風「天琴」。（TD30）（翻攝自easterlywave）

另外，熱帶性低氣壓（TD30）今日通過菲律賓中部後將進入南海，受高海溫及低垂直風切影響，預估今晚至明晨有機會增強為輕度颱風「天琴」。

林得恩在臉書「林老師氣象站」分析指出，「天琴」將向西北西移動往越南方向前進，距離台灣甚遠，對台無直接影響。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。

