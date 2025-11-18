越晚越冷！低溫跌到15度 北台灣持續降雨「體感更凍」

今（18）日持續受東北季風影響，北台灣整日溫度介於16至19度，感受濕冷。氣象粉專「氣象報馬仔」發文指出，今晚到明（19）日上午，仍維持持續性降雨，北台灣整天濕冷。

粉專「氣象報馬仔」分析，今日北部與東北部降雨明顯增多，尤其白天時段雨勢最為明顯，局部地區有較大雨勢，今晚至明日上午，雨勢稍微減弱，但仍呈現持續性降雨的型態，北部及基宜地區整天為濕冷的天氣型態，直至19日深夜之後，水氣才會逐漸減少，北部地區降雨趨緩，但新北沿海及基宜地區仍有降雨。

該粉專進一步指出，由於強冷空氣持續南壓的原因，今各地入夜後明顯轉冷，且越晚越冷，各地氣溫於深夜後持續下降，清晨前後是全日最冷時段，今晚至明清晨北部低溫約15-16度，中部約16-17度，花蓮、高雄清晨也僅17度左右，日夜溫差變化大，明後2日的清晨最冷，早出門上班上課務必加強保暖。

氣象署預報，下周三（19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；水氣逐漸減少，北部、宜花地區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

下周四、下周五（20日、21日）東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；迎風面雨區縮小，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

