越晚越冷！兩波冷空氣接力 今轉雨「這2天急凍下探11°C」

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

東北風增強，中央氣象署發布13縣市陸上強風特報，27日上午至28日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今（27）日東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，明日東北季風影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲雨區東移，臺灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨，今晚至明晨大臺北山區、基隆北海岸、東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，明白天起西半部地區為零星短暫雨後多雲的天氣。

今晨4:20紅外線色調強化雲圖顯示，中部以北雲層很多(左)。4:30雷達回波合成圖顯示，降水回波大多在東半部海上(右)。

氣象專家吳德榮在洩天機教室指出，今東北季風逐漸南下氣溫漸降，北台灣愈晚愈冷；北部雲量多、降雨機率逐漸提高，東半部轉有局部短暫雨，中南部影響小、多雲時晴。明日北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，北臺偏涼微冷；週四至週六各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，氣溫逐日回升。這波冷空氣以符合東北季風的機率最高，週三晚、週四晨氣溫降至最低時，台北測站約降至15度左右，但本島平地最低氣溫仍可降至11度左右。

最新模式模擬顯示，週六晚另一波冷空氣南下，北部雲量增多、東半部轉有局部雨；下週日、一（1、2日）冷空氣影響，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，北臺偏涼微冷。下週二至週四冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定、白天氣溫逐日回升，但因輻射冷卻、早晚氣溫低，日夜溫差大。下週三、四的清晨，臺北測站有短暫降至14度，而觸及「大陸冷氣團定義」的機率。這兩波冷空氣雖不強，但帶來冷、暖交替，多變的天氣，應注意衣著調整。

